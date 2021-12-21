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Dubai Emiri Al Mektum, eski eşi Prenses Haya'ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödeyecek - Son Dakika

Dubai Emiri Al Mektum, eski eşi Prenses Haya'ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödeyecek

21.12.2021 22:02
Dubai Emiri Al Mektum, eski eşi Prenses Haya'ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödeyecek

İngiltere'de mahkeme, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum'un, eski eşi Prenses Haya ve çocuklarına 500 milyon sterlinden fazla tazminat ödemesine karar verdi.

İngiltere'de mahkeme, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum'un, eski eşi Prenses Haya ve çocuklarına 500 milyon sterlinden fazla tazminat ödemesine karar verdi. "İngiltere tarihinin en büyük boşanma davası" olarak görülen davada söz konusu paranın büyük bir kısmının, Al Maktum'un neden olduğu tehdide karşı Prenses Haya ve çocuklarına koruma sağlayacağı vurgulandı.

İngiltere'de mahkeme, can güvenliğinden endişesiyle 2019'da çocuklarıyla İngiltere'ye kaçan Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum'un, eski eşi Prenses Haya'nın açtığı davada kararını verdi. Mahkeme Yargıcı Philip Moor, Dubai Emiri Al Mektum'un, eski eşi ve Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kız kardeşi olan Prenses Haya'ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödenmesine hükmetti. Yargıç Moor, verilen paranın büyük bir kısmının şeyhin yol açtığı "güvenlik riskine" karşı bir koruma sağlamak için kullanılacağını söyledi.

47 yaşındaki Prenses Haya, Nisan 2019'da Dubai Emiri Al Mektum'dan "korktuğunu", kendisi ve çocukları için tehlike oluşturduğunu iddia ederek iki çocuğuyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İngiltere'ye kaçmıştı.

251.5 MİLYON STERLİN 3 AY İÇİNDE TEK SEFERDE ÖDENECEK

Yargıç Moor, Al Mektum'un Prenses Haya'ya ödemesi gereken paranın büyük bir kısmının Haya'nın güvenliği için kullanılacağını ve 3 ay içinde tek seferde ödenmesi gerektiğini ifade etti. Moor, "Bu gibi durumlarda, güvenlik ödemelerinin ana tehdit kaynağı tarafından uzun yıllar boyunca ödenmesinin oldukça yanlış olacağından kesinlikle eminim" dedi. Mahkeme kararına göre Dubai Şeyhi, Prenses Haya'nın İngiltere'deki malikanelerinin bakımı ve gelecekteki güvenlik masrafları için tek seferde 251.5 milyon sterlinlik ödeme yapacak.

TOPLAM TUTAR 550 MİLYON STERLİNDEN FAZLA

İngiltere medyasında "İngiltere tarihinin en büyük boşanma davası" olarak görülen davada Dubai Emiri Al Mektum ayrıca, çocukları 14 yaşındaki Jalila ve 9 yaşındaki Zayed'in eğitimleri için 3 milyon sterlin, borçları için 9.6 milyon sterlin, çocukların bakımı ve güvenlikleri için yılda 11.2 milyon sterlin ödeyecek. Yargıç Moor davanın "tamamen olağandışı" olduğunu söyleyerek ayrıca çocukların boş zamanları için yılda 1 milyon sterlinden fazla ödeme yapılması gerektiğini kaydetti. Mahkemede Prenses Haya ve çocuklarının seyahatleri için toplamda 5.1 milyon sterlinlik bir bütçe ayrıldı. Konaklama harcamaları için 660 bin sterlin, yemek ve etkinlik gibi ihtiyaçları için 300 milyon sterlin ve özel uçuşlar için 1 milyon sterlin ayrıldı.

Yargıç Moor ayrıca, Haya'nın evlilik sona erdiğinde kaybettiği mülk ve mücevherlerin bir karşılığı olarak 13.5 milyon sterlin, giyim harcamaları için ise 1 milyon sterlin belirledi. Karara göre ödemeler, HSBC bankası tarafından 290 milyon sterlinlik bir teminatla garanti altına alınacak.

"ÖZGÜR OLMAK İSTİYORUM"

Yaklaşık 7 saat süren mahkeme sırasında tek seferlik büyük bir ödemenin kendisi ve çocukları üzerindeki baskıyı azaltacağını söyleyen Prenses Haya, "Gerçekten özgür olmak istiyorum ve çocuklarımın da özgür olmalarını istiyorum" dedi. Kararın ardından Dubai Emiri Al Mektum'un sözcüsü de Al Mektum'un, çocuklarının ihtiyaçlarının her zaman karşıladığını söyleyerek medyanın çocukların özel hayatına saygı göstermesini istedi. Al Mektum'un avukatı Nigel Dyer ise duruşma sırasında Haya'nın "mali iddialarının ve istenen mali yardımın eşi benzeri görülmemiş boyutta" olduğunu söyledi.

(Aylin Albayrak/İHA)

Dubai Emiri Al Mektum, eski eşi Prenses Haya'ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödeyecek
Dubai Emiri Al Mektum, eski eşi Prenses Haya'ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödeyecek
Dubai Emiri Al Mektum, eski eşi Prenses Haya'ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödeyecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dubai Emiri Al Mektum, eski eşi Prenses Haya'ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dubai Emiri Al Mektum, eski eşi Prenses Haya'ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödeyecek - Son Dakika
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