Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Âl Mektum, Irak'ta - Son Dakika

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Âl Mektum, Irak'ta
28.08.2021 13:10
Irak'ta düzenlenen "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi'ne" katılmak üzere, başkent Bağdat'ta gelen Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılandı.
Irak'ta düzenlenen "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi'ne" katılmak üzere, başkent Bağdat'ta gelen Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılandı.
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