Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Âl Mektum, Irak'ta - Son Dakika

Irak'ta düzenlenen "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi'ne" katılmak üzere, başkent Bağdat'ta gelen Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılandı.