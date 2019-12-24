Dubai Emiri'nin ilk eşi, kızıyla hiç görüştürülmediğinden yakındı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum'un ilk eşi Randa el Benna, 1970'lerde boşanmasının ardından kızı Manal'ı görmesine bir daha izin verilmediğini söyledi.

Benna, İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine verdiği röportajda, Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum'la kısa süren evliliği ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Lübnan asıllı Benna, Maktum'la 1972'de 16 yaşındayken Beyrut'ta tanıştıklarını, evlendikten sonra bir süre Londra'da yaşadıklarını, ardından da "her yerin çöl olduğu" Dubai'ye gittiklerini söyledi.

"Cezam onu görememek"

Açık sözlülüğünün "zor ve inatçı" Emir'i kızdırdığını kaydeden Benna, "(Boşanma) Kararı aldım ve şimdi Manal'ı göremiyorum. Nasıl göründüğünü bilmiyorum. İzin verilmiyor çünkü ayrılmak isteyen bendim. Yani cezam onu görememek." dedi.

Emir'in kendisini kızını görmekten mahrum ettiği gibi torunlarıyla da görüşmesine izin vermediğini söyleyen Benna, "Bu, haksızlık, gerçekten haksızlık. Tüm bunların sebebi, ayrılma ve özgür olma kararını almam. Neden özgür olmak istediğimi merak ediyorsunuz. Bakın, bana nelere mal oluyor?" diye konuştu.

Kızının düğüne gitmek isterken beyzbol sopasıyla dövüldü

Benna, 2005 yılında gizlice Manal'ın düğününe gitmeyi planlarken Beyrut'ta bir adamın beyzbol sopalı saldırısına uğradığını, kafasına 27 dikiş atıldığını ve 4 omurunun kırıldığını da anlattı.

Hastanede uyandığında Emir'i başucunda gördüğünü ve korktuğunu belirten Benna, Emir'in ise saldırıda rolü olduğunu inkar ettiğini söyledi.

"Bu cezayı hak etmek için ne yaptım?"

Emir'in, kaçmaya çalışırken yakalanan ve kendisinden bir daha haber alınamayan kızı Latife'nin durumunun kendisini üzdüğünü kaydeden Benna, "Latife'nin hikayesi ortaya çıktığında ona birçok kez mesaj attım. 'Sen babasın. Bunu yapamazsın. O senin bir parçan' dedim. Hiç cevap vermedi." diye konuştu.

Açıklamalarının olası yansımalarından korktuğunu anlatan Benna, "Bu cezayı hak etmek için ne yaptım? Bana kızımı gösterirse, her şeyi geri ödemiş olacak. Sadece onu (Manal) tekrar kollarımda tutmak istiyorum." dedi.

BAE Başbakan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan'la evli olan Manal, ülkenin en önemli kadınları arasında gösteriliyor.

Eşi kaçtı, kızlarından haber alınamıyor

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum'un kızı Şemse, 2000 yılında Londra'da tatildeyken kaçmış ancak daha sonra Cambridge kentinde bulunarak zorla Dubai'ye götürülmüştü.

Şemse'nin kardeşi Latife de geçen yıl, ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmış ve daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Latife, yakalanması durumunda yayınlanmasını istediği videoda, 16 yaşında da kaçma girişiminde bulunduğunu ancak sınırda yakalanarak 3 yıl hapiste tutulduğunu ve işkenceye maruz kaldığını söylemişti.

Latife, videoda ablası Şemse'nin yakalandıktan sonra Dubai'de tıbbi bir hapishanede tutulduğunu, hemşirelerin sürekli olarak onu izlediğini de belirtmişti.

Emir'in eşi Prenses Haya da sene başında Dubai'den kaçarak Londra'ya yerleşmişti. Hayatından endişe ettiğini söyleyen Prenses Haya, çocuklarının velayetini almak istiyor.