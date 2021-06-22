Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latifa'nın İspanya'da olduğuna dair fotoğraf paylaşıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği'nde bir villada babası tarafından hapis tutulduğu iddia edilen Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un kızı Prenses Latifa'nın, üçüncü fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı. İspanya'nın başkenti Madrid'de havalimanında bir arkadaşıyla görülen fotoğraf, "Latifa ile harika bir Avrupa tatili" mesajıyla paylaşıldı. İlk fotoğraf ise yine aynı sosyal medya hesabından 20 Mayıs'ta paylaşılmıştı.

Dubai'den 2018 yılında kaçmak isterken, Hindistan'dan babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılarak Dubai'ye getirildiği ve burada bir villada hapis hayatı yaşadığı iddia edilen Prenses Latifa'ın, İspanya'da olduğuna dair bir fotoğraf paylaşıldı. İlk fotoğraf ise aylar sonra Latifa'nın arkadaşı olduğu belirtilen Sioned Taylor tarafından 20 Mayıs'ta paylaşılmıştı. Dubai'de olduğu görülen ilk iki fotoğraftan sonra, Latifa'nın İspanya'nın başkentindeki Madrid-Barajas Havaalanı'nda arkadaşı Sioned Taylor'la ile görüldüğü fotoğraf dün yine aynı sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafla birlikte paylaşılan mesajda "Latifa ile harika bir Avrupa tatili. Keşfederken eğleniyoruz!" ifadeleri yer aldı. İkilinin maske taktığı görüldü.