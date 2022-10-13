Uçan arabayı Dubai'de gördük! - Son Dakika
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Uçan arabayı Dubai'de gördük!

13.10.2022 12:41
Uçan arabayı Dubai'de gördük!

Dubai, eVTOL uçan araba X2'nin dünyanın ilk açık uçuşuna ev sahipliği yaptı. SDN editörü Furkan Karaca, uçan arabayı yerinde görüntüledi.

Dubai Odası bünyesinde faaliyet gösteren üç Odadan biri olan Dubai Uluslararası Odası, Skydive Dubai'de Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng tarafından tasarlanan öncü eVTOL uçan araba X2'nin dünyanın ilk halka açık uçuşuna ev sahipliği yaptı. SDN editörü Furkan Karaca, uçan arabayı ve yaptıklarını yerinden aktardı.

Uçan arabayı Dubai'de gördük!

Uçan araba, Dubai'de havalandıktan sonra, X2 uçuşu 90 dakikalık tarihi test uçuşunu tamamlayarak, kısa mesafeli uçuşlar ve akıllı mobilite çözümlerinde heyecan verici yeni bir döneme damgasını vurdu.

Fütüristik iki koltuklu eVTOL uçan araba X2, akıllı bir uçuş kontrol sistemi ve otonom uçuş yetenekleriyle donatılmış. XPENG'in bağlı kuruluşu XPENG AEROHT tarafından bağımsız olarak geliştirilen en yeni nesil uçan arabalardan. X2 sıfır karbondioksit yayar ve saatte 130 kilometre maksimum uçuş hızı ile düşük irtifa şehir yetenekleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış.

Dubai'nin test uçuşu için merkez olarak seçilmesi, Dubai Uluslararası Odası'nın önde gelen çok uluslu (MNC) şirketleri Emirlik'e çekme isteğine dayanıyor. Bu, Dubai'nin gelecekteki yenilikler için bir varış noktası ve önde gelen çok uluslu şirketlerin en son teknolojilerini küresel pazarlarda piyasaya sürmesi için bir merkez olarak lider konumunun altını daha da çiziyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Tragger, Dubai, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uçan arabayı Dubai'de gördük! - Son Dakika

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