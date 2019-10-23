Son Dakika Haberleri: Dubai GITEX: 5. nesil kablosuz ağ teknoloji dünyasına neler vadediyor?
Son Dakika Ekonomi Dubai GITEX: 5. nesil kablosuz ağ teknoloji dünyasına neler vadediyor?

Dubai GITEX: 5. nesil kablosuz ağ teknoloji dünyasına neler vadediyor?

8 dakika önce

Her yıl 150 binden fazla insan Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı GITEX'e katılmak için Dubai'ye geliyor.

Dubai GITEX: 5. nesil kablosuz ağ teknoloji dünyasına neler vadediyor?, System.String[]

Her yıl 150 binden fazla insan Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı GITEX'e katılmak için Dubai'ye geliyor. 5G'nin gelişinin nasıl bir dönüm noktası oluşturmayı vadettiğini, akıllı şehirler ve büyük verinin yapay zekayı nasıl yönlendirdiğini öğrenmek için yüzlerce teknoloji meraklısı bu yılki etkinlikte yerini alıyor.


39. yılında düzenlenen bu etkinlik, 4 bin 500'den fazla fütüristik inovasyon ve teknoloji şirketinin ilgisini çekiyor.

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Körfez, Dubai, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:58 
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