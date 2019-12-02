Son Dakika Haberleri: Dubai GITEX: 5. nesil kablosuz ağ teknoloji dünyasına neler vadediyor?
Son Dakika Dünya Dubai GITEX: 5. nesil kablosuz ağ teknoloji dünyasına neler vadediyor? - Son Dakika Dünya

Dubai GITEX: 5. nesil kablosuz ağ teknoloji dünyasına neler vadediyor?

6 saat önce

Her yıl 150 binden fazla insan Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı GITEX'e katılmak için Dubai'ye geliyor.

Dubai GITEX: 5. nesil kablosuz ağ teknoloji dünyasına neler vadediyor?, System.String[]

Her yıl 150 binden fazla insan Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı GITEX'e katılmak için Dubai'ye geliyor. 5G'nin gelişinin nasıl bir dönüm noktası oluşturmayı vadettiğini, akıllı şehirler ve büyük verinin yapay zekayı nasıl yönlendirdiğini öğrenmek için yüzlerce teknoloji meraklısı bu yılki etkinlikte yerini alıyor.


39. yılında düzenlenen bu etkinlik, 4 bin 500'den fazla fütüristik inovasyon ve teknoloji şirketinin ilgisini çekiyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Körfez, Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe verdi
Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada! Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak Türkiye'nin sınır dışı ettiği eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı, Dublin'de gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 19:00:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dubai GITEX: 5. nesil kablosuz ağ teknoloji dünyasına neler vadediyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]