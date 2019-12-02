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Dubai GITEX: 5. nesil kablosuz ağ teknoloji dünyasına neler vadediyor?
6 saat önce
Her yıl 150 binden fazla insan Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı GITEX'e katılmak için Dubai'ye geliyor.
Her yıl 150 binden fazla insan Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı GITEX'e katılmak için Dubai'ye geliyor. 5G'nin gelişinin nasıl bir dönüm noktası oluşturmayı vadettiğini, akıllı şehirler ve büyük verinin yapay zekayı nasıl yönlendirdiğini öğrenmek için yüzlerce teknoloji meraklısı bu yılki etkinlikte yerini alıyor.
39. yılında düzenlenen bu etkinlik, 4 bin 500'den fazla fütüristik inovasyon ve teknoloji şirketinin ilgisini çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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