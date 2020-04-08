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Dubai GITEX: 5. nesil kablosuz ağ teknoloji dünyasına neler vadediyor?
6 saat önce
Her yıl 150 binden fazla insan Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı GITEX'e katılmak için Dubai'ye geliyor.
Her yıl 150 binden fazla insan Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı GITEX'e katılmak için Dubai'ye geliyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:06
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