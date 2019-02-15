Son Dakika Haberleri: Dubai Havaalanı'nda Drone Krizi

Dubai Havaalanı'nda Drone Krizi

29 dakika önce

Dünyanın en işlek havalimanlarında biri olan Dubai Havaalanı'nda yaşanan drone krizinden sonra durdurulan uçuşlara tekrar başlandı.

Dubai Havaalanı'nda Drone Krizi, System.String[]
Dünyanın en işlek havalimanlarında biri olan Dubai Havaalanı'nda yaşanan drone krizinden sonra durdurulan uçuşlara tekrar başlandı.

Dubai Havaalanı'nda sabah saatlerinde drone tespit edilmesinin ardından bir pist uçuşlara kapatıldı ve çok sayıda uçuşta gecikmeler yaşandı. Bir Dubai Havaalanı sözcüsü, şüpheli drone aktivitesi nedeniyle uçuş kalkışlarının geciktiğini doğruladı ve yerel saatle 10.13'ten 10.45'e kadar uçuşları durdurduğunu açıkladı. Daha sonra yapılan açıklamada ise uçuşların tekrar başlatıldığı bildirildi.

Uçuşları ertelenen yolcular havalimanındaki gecikmelere tepkilerini Twitter'da gösterdi. Bir yolcu, "Havalimanında drone krizi yaşandığı için bütün uçuşlar durduruldu burada bekliyoruz" şeklinde paylaşımda bulunurken, bir başka yolcu, "Dubai Havaalanı'nda uçaklar uçmuyor. Havaalanlarında drone uçuran insanların sorunu ne?" ifadelerini kullandı. - DUBAİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:54 Kaynak: İHA

Sabah, Dubai, 3. Sayfa
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