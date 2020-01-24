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Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı
15 dakika önce
Dünyada her yıl 300 milyon tondan fazla plastik üretiliyor ve plastikten oluşan atıklar çevrenin en büyük tehditlerinden biri haline geldi. Bu soruna karşı da Dubai, çözümler üreten örnek bir kent olmak istiyor.
Ocak 2020'den beri Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı
Dünyada her yıl 300 milyon tondan fazla plastik üretiliyor ve bu atıklar çevreyi en çok tehdit eden etkenlerden biri haline geldi. Dubai dünyanın bu sorununa karşı çözüm üreten örnek bir kent olmak istiyor.
Dubai Havalimanı yılda yaklaşık 90 milyon yolcu ağırlıyor. Bu da ziyaretçi sirkülasyonunun etkisiyle 5 bin 500 tonluk bir plastik kullanımı demek oluyor. Ancak bu artık mümkün değil. Zira Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler 2020 yılı başından itibaren yasaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:25
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