Dünyada her yıl 300 milyon tondan fazla plastik üretiliyor ve plastikten oluşan atıklar çevrenin en büyük tehditlerinden biri haline geldi. Bu soruna karşı da Dubai, çözümler üreten örnek bir kent olmak istiyor.

Ocak 2020'den beri Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı