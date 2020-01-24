Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı - Son Dakika Dünya

Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı

6 saat önce

Dünyada her yıl 300 milyon tondan fazla plastik üretiliyor ve plastikten oluşan atıklar çevrenin en büyük tehditlerinden biri haline geldi.

Dünyada her yıl 300 milyon tondan fazla plastik üretiliyor ve plastikten oluşan atıklar çevrenin en büyük tehditlerinden biri haline geldi. Bu soruna karşı da Dubai, çözümler üreten örnek bir kent olmak istiyor.

Ocak 2020'den beri Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı

Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı

Dubai, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:48 
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