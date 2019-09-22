Son Dakika Haberleri: Dubai Havalimanı'nda "İHA" alarmı
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Dubai Havalimanı'nda "İHA" alarmı

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilmesi üzerine havalimanı 15 dakikalığına kapatıldı.

Dubai Havalimanı'nda

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilmesi üzerine havalimanı 15 dakikalığına kapatıldı.

Dubai yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Dubai Havalimanı çevresindeki bölgede bir İHA'nın tespit edilmesi üzerine havalimanının 15 dakikalığına kapatıldığı belirtildi.

Dubai Havalimanları Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada da havalimanının yerel saatle 12.36 ve 12.51 arasında geçici olarak uçuşlara kapatıldığı ve bu sırada havalimanına iniş gerçekleştirmesi planlanan Emirates Hava Yolları'na ait iki uçağın başka havalimanına yönlendirildiği kaydedildi.

Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırıyı üstlenen Yemen'deki Husiler, BAE'yi de tehdit etmişti. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Arap koalisyonunun Yemen'deki bombardımanı kesilmezse BAE'nin finans ve turizm merkezi Dubai ile başkent Abu Dabi'yi de vuracaklarını söylemişti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, geçen hafta cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine" yönelik iddialarını, "ABD'li yetkililerin İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez." sözleriyle reddetmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Dubai, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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