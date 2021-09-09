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Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü - Son Dakika

Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü

09.09.2021 17:18

Birleşik Arap Emirlikleri ile Ankara arasındaki normalleşme girişimleri hız kesmeden devam ederken Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürüttüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kaynaklar olası bir anlaşmanın büyüklüğünün 500 milyon dolar seviyesine çıkabileceğini söylerken, Aramex ve MNG Kargo konuyla ilgili sorulara cevap vermedi. MNG Kargo, 2017 yılında girişim sermayesi şirketi Turkven ve Sancak ailesi tarafından satın alınmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Ankara arasındaki yakınlaşma girişimlerinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Dubai merkezli kargo şirketi Aramex, MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürütüyor.

ANLAŞMA 500 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE KADAR ÇIKABİLİR

Abu Dabi'nin kamu yatırımlarını yöneten ADQ'nun hissedar olduğu Aramex yürüttüğü satın alma görüşmelerine ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, müzakerelerin ileri seviyede olduğunu belirtirken, kaynaklardan biri olası anlaşmanın büyüklüğünün 500 milyon dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söyledi.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki siyasi görüş farklılıkları halen çok derin olsa da Orta Doğu boyunca uzanan ideolojik anlaşmazlığı çözmeye çalışmak yerine ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

İKİ FİRMA DA SORULARA YANIT VERMEDİ

Konuya yakın bir kaynak görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylerken bir diğer kaynak MNG Kargo'nun Aramex ile "due diligence" (detaylı inceleme) aşamasında olduğunu ifade etti. Aramex ve MNG Kargo konu ile ilgili sorulara cevap vermedi.

Geçen sene yüzde 22.25'i ADQ tarafından satın alınan Aramex bu hafta koronavirüs salgını sonrasında ulaşım ve lojistik sektöründeki büyümeyi yakalamak için temel iş kolunda bölünmeye gittiğini açıklamıştı.

Yeniden yapılanma sonrasında şirket yeni bir bölgesel yapı oluşturmuş ve uluslararası büyüme, birleşme ve satın alma planlarını yönetmesi için stratejilerden sorumlu bir üst yönetici atamıştı.

Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi

TURKVEN VE SANCAK AİLESİ ALMIŞTI

2003'te kurulan MNG Kargo'nun ise 850'den fazla şubesi ve 11,000'den fazla çalışanı bulunuyor. Girişim sermayesi şirketi Turkven ve Sancak ailesi 2017 yılında MNG Kargo'yu satın almıştı. MNG Kargo'da Turkven'in yüzde 70, Sancak Group'un yüzde 30 hissesi bulunuyor. Haziran ayında Bloomberg'de çıkan bir haberde, MNG Kargo'nun satışı sürecinin başladığı öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan geçen hafta ekonomik işbirliği ve BAE'nin Türkiye'deki yatırımlarını görüşmek üzere bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.

YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRİYORLAR

Tahnoun'un yönetim kurulu başkanı olduğu International Holding geçen ay Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de sağlık, sanayi ve gıda işleme gibi sektörlerde yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söylemişti.

Ulaşım, sağlık ve enerji sektörlerindeki ticaret ve yatırım olanaklarını işaret eden bir BAE yetkilisi de Reuters'a yaptığı açıklamada "BAE iki ülke arasındaki bağları güçlendirmenin yollarını aramakla ilgileniyor" demişti.

Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri, Ankara, dolar, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü - Son Dakika
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