Dubai'nin iç mekan eğlence alternatifleri yaz sıcağında serin bir mola imkanı sunuyor

Dubai masmavi gökyüzü, parlak güneşi ve plajları ile yaz turizminin merkezi olarak bilinir. Ancak Dubai'nin sunduğu imkanlar bununla sınırlı değil. Şehrin kapalı mekanları da yazın en sıcak zamanlarında serin bir mola için fırsatlar sunuyor.



Euronews ekibi, 3 binden fazla bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Dubai'nin "kapalı yağmur ormanı" Yeşil Gezegen'i ziyaret etti.