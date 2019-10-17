Son Dakika Haberleri: Dubai'nin vegan aşçısından size özel etsiz lahmacun tarifi
Son Dakika Turizm Dubai'nin vegan aşçısından size özel etsiz lahmacun tarifi

Dubai'nin vegan aşçısından size özel etsiz lahmacun tarifi

1 saat önce

Bitki bazlı beslenme tarzı günümüzde önemli bir akım haline geldi. İngiltere’de 2014 ile 2018 yılları arasında vegan beslenenler dört katına çıktı. Dubai’de ise dünyanın en büyük vegan restoranı 'Veganity' kapılarını halka açtı

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Bitki bazlı beslenme tarzı günümüzde önemli bir akım haline geldi. İngiltere'de 2014 ile 2018 yılları arasında vegan beslenenler dört katına çıktı. Dubai'de ise dünyanın en büyük vegan restoranı 'Veganity' kapılarını halka açtı.


Veganity'nin kurucusu Sky Sommers, yaptığı iş sayesinde insanlardaki farkındalığı artırmak ve bitki bazlı beslenmenin aslında bir fedakarlık olmadığını göstermek istiyor. Menüsünde her türlü mutfaktan 200'den fazla çeşit yemek bulunuyor.

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İngiltere, Dubai, Turizm

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:57 
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