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Dubai'nin vegan aşçısından size özel etsiz lahmacun tarifi
6 saat önce
Bitki bazlı beslenme tarzı günümüzde önemli bir akım haline geldi. İngiltere’de 2014 ile 2018 yılları arasında vegan beslenenler dört katına çıktı. Dubai’de ise dünyanın en büyük vegan restoranı 'Veganity' kapılarını halka açtı
Bitki bazlı beslenme tarzı günümüzde önemli bir akım haline geldi. İngiltere'de 2014 ile 2018 yılları arasında vegan beslenenler dört katına çıktı. Dubai'de ise dünyanın en büyük vegan restoranı 'Veganity' kapılarını halka açtı.
Veganity'nin kurucusu Sky Sommers, yaptığı iş sayesinde insanlardaki farkındalığı artırmak ve bitki bazlı beslenmenin aslında bir fedakarlık olmadığını göstermek istiyor. Menüsünde her türlü mutfaktan 200'den fazla çeşit yemek bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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