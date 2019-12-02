Son Dakika Haberleri: Dubai'nin vegan aşçısından size özel etsiz lahmacun tarifi
Son Dakika Dünya Dubai'nin vegan aşçısından size özel etsiz lahmacun tarifi - Son Dakika Dünya

Dubai'nin vegan aşçısından size özel etsiz lahmacun tarifi

6 saat önce

Bitki bazlı beslenme tarzı günümüzde önemli bir akım haline geldi. İngiltere’de 2014 ile 2018 yılları arasında vegan beslenenler dört katına çıktı. Dubai’de ise dünyanın en büyük vegan restoranı 'Veganity' kapılarını halka açtı

Dubai'nin vegan aşçısından size özel etsiz lahmacun tarifi, System.String[]

Bitki bazlı beslenme tarzı günümüzde önemli bir akım haline geldi. İngiltere'de 2014 ile 2018 yılları arasında vegan beslenenler dört katına çıktı. Dubai'de ise dünyanın en büyük vegan restoranı 'Veganity' kapılarını halka açtı.


Veganity'nin kurucusu Sky Sommers, yaptığı iş sayesinde insanlardaki farkındalığı artırmak ve bitki bazlı beslenmenin aslında bir fedakarlık olmadığını göstermek istiyor. Menüsünde her türlü mutfaktan 200'den fazla çeşit yemek bulunuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere, Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe verdi
Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada! Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak Türkiye'nin sınır dışı ettiği eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı, Dublin'de gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 19:02:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dubai'nin vegan aşçısından size özel etsiz lahmacun tarifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]