Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor - Son Dakika Dünya

Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor

6 saat önce

Dubai ana karasından 4 kilometre uzakta Dünya Dubai, gezegenin haritasını çizen insan yapımı adaların bir koleksiyonunu oluşturuyor. Adalar, uzaydan da görülüyor.

Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor, System.String[]

Dubai ana karasından 4 kilometre uzakta 'Dünya Dubai', gezegenin haritasını çizen insan yapımı adaların bir koleksiyonunu oluşturuyor. Adalar, uzaydan da görülüyor.


Yalnızca 20 dakikalık kısa bir tekne yolculuğuyla Avrupa'nın kalbine ulaşılabiliyor.

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Adalar, Dubai, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:05 
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