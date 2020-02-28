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Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor
6 saat önce
Dubai ana karasından 4 kilometre uzakta Dünya Dubai, gezegenin haritasını çizen insan yapımı adaların bir koleksiyonunu oluşturuyor. Adalar, uzaydan da görülüyor.
Dubai ana karasından 4 kilometre uzakta 'Dünya Dubai', gezegenin haritasını çizen insan yapımı adaların bir koleksiyonunu oluşturuyor. Adalar, uzaydan da görülüyor.
Yalnızca 20 dakikalık kısa bir tekne yolculuğuyla Avrupa'nın kalbine ulaşılabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:05
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