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Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor
6 saat önce
Dubai ana karasından 4 kilometre uzakta Dünya Dubai, gezegenin haritasını çizen insan yapımı adaların bir koleksiyonunu oluşturuyor.
Dubai ana karasından 4 kilometre uzakta Dünya Dubai, gezegenin haritasını çizen insan yapımı adaların bir koleksiyonunu oluşturuyor. Adalar, uzaydan da görülüyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:42
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