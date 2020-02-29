Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor - Son Dakika Dünya

Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor

6 saat önce

Dubai ana karasından 4 kilometre uzakta Dünya Dubai, gezegenin haritasını çizen insan yapımı adaların bir koleksiyonunu oluşturuyor.

Dubai ana karasından 4 kilometre uzakta Dünya Dubai, gezegenin haritasını çizen insan yapımı adaların bir koleksiyonunu oluşturuyor. Adalar, uzaydan da görülüyor.View on euronews

Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor

Adalar, Dubai, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:42 
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