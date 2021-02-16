Dubai Prensesi Latifa'nın rehin tutulduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Dubai Prensesi Latifa'nın rehin tutulduğu ortaya çıktı

16.02.2021 21:19
Dubai Prensesi Latifa'nın rehin tutulduğu ortaya çıktı, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Şeyhi Raşid El Maktum'un kızı Prenses Latifa El Maktum'un polis denetiminde olan bir evde rehin tutulduğu ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Şeyhi Raşid El Maktum'un kızı Prenses Latifa El Maktum'un polis denetiminde olan bir evde rehin tutulduğu ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Şeyhi Raşid El Maktum'un kızı Prenses Latifa'nın polis denetiminde olan bir evde rehin tutulduğu ortaya çıktı. 2018'de ülkeden kaçmaya çalışan ve tekrar gözaltına alınan Prenses Latifa El Maktum'un, rehin alındığını ve hayatı için endişe ettiğini söylediği bir video ortaya çıktı. Prenses Latifa kaydettiği video mesajında, bir villada rehin tutulduğunu ifade ederek, tüm kapı ve pencerelerin kilitli olduğunu ve temiz hava almak için bile dışarı çıkmasına izin verilmediğini aktardı.

Prenses Latifa, evin dışında 5, evin içinde ise 2 kadın polisin gözetiminde olduğunu belirtti. Polislerin kendisine hayatı boyunca bu evde hapis tutulacağını söylediğini belirten Prenses Latifa, sadece özgür olmak istediğini ancak gün geçtikçe umudunu kaybettiğini ifade etti.

"Her gün can güvenliğimden endişe ediyorum"

Prenses Latifa video mesajında, "Bu videoyu kilitleyebildiğim tek kapı olduğu için banyoda çekiyorum. Şu an bir villadayım ve rehin durumdayım. Villa hapishaneye dönüştürülmüş durumda. Tüm pencereler demir parmaklıklarla kaplı ve hiçbirini açamıyorum. Dışarıda 5 polis memuru, içeride ise 2 kadın polis memuru bulunuyor. Temiz hava almak için bile dışarı çıkamıyorum. Ne zaman salınacağımı veya salınırsam bile ne koşullarda olacağımı bilmiyorum. Her gün can güvenliğimden endişe ediyorum. Bu durumdan kurtulabilir miyim onu da bilmiyorum. Polis memuru hayatım boyunca hapiste olacağımı ve bir daha gün yüzü göremeyeceğimi söyleyerek beni tehdit etti. Her geçen gün umudumu kaybediyorum. Burası bir sirk gibi. Artık çok yoruldum" dedi.

BAE tarafından açıklama gelmedi

Daha önce prensesin ailesinin bakımında ve güvende olduğunu bildiren BAE, Prenses Latifa'nın şu anki durumu hakkında açıklamada bulunmadı.

Prenses Latifa ile 2018'de tanıştıktan sonra onu "sorunlu genç bir kadın" olarak tanımlayan eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkanı Mary Robinson yaptığı açıklamada, prensesin ailesi tarafından "korkunç şekilde kandırıldığını" açıkladı. Latifa'nın mevcut durumunu ve nerede olduğunu tespit etmek için uluslararası eylem çağrılarına katılan Robinson, "Latifa için endişelenmeye devam ediyorum. İşler ilerledi. Bu yüzden araştırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yakın arkadaşları videoları basına sızdırdı

Prenses Latifa, yakalanıp Dubai'ye döndükten sonra kaydettiği videoları gizlice yakın arkadaşlarına ulaştırdı. Prensesin rehine edilmesine ilişkin video mesajları "Özgür Latifa" kampanyasının arkasında olan yakın arkadaşı Tiina Jauhiainen, kuzeni Marcus Essabri ve kampanyacı David Haigh tarafından ortaya çıkardı. - MANCHESTER

Dubai Prensesi Latifa'nın rehin tutulduğu ortaya çıktı
Dubai Prensesi Latifa'nın rehin tutulduğu ortaya çıktı

El Maktum, Polis, Dubai, Arap, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dubai Prensesi Latifa'nın rehin tutulduğu ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hanife Gürdal eşinden boşanma sebebini gözyaşları içinde anlattı Yıllarca sigortasız çalıştırdığı şoförü kendisine dava açtı, ikna edemeyince kurşun yağdırdı Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor İçişleri Bakanı Soylu'ya Gara'ya giden vekil soruldu, sadece iki detay verdi Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi
Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu         
20:30
Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi         
20:21
Diyarbakır'da ekmek zammı Vali Karaloğlu'ndan döndü Diyarbakır'da ekmek zammı Vali Karaloğlu'ndan döndü         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü         
19:28
2 çocuk annesi 7 aylık hamile kadın evinde kocası tarafından ölü bulundu 2 çocuk annesi 7 aylık hamile kadın evinde kocası tarafından ölü bulundu         
18:50
İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti         
16:50
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu         
15:34
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı         
13:53
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Çiftçinin yüzü gülüyor! Çileğe alternatif dikilen meyve 17 liradan alıcı buluyor Çiftçinin yüzü gülüyor! Çileğe alternatif dikilen meyve 17 liradan alıcı buluyor         
10:16
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 21:41:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dubai Prensesi Latifa'nın rehin tutulduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei