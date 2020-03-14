Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt - Son Dakika
Son Dakika Genel Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt - Son Dakika

Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt

6 saat önce

Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt MUĞLA Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in milyon dolarlık yüzen sarayı "Radiant", Bodrum'a demir attı.

Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt

MUĞLA - MUĞLA Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in milyon dolarlık yüzen sarayı "Radiant", Bodrum'a demir attı. 15 tanker yakıt alan ultra lüks yatın 2 milyon 200 bin lira ödediği öğrenildi.

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in milyon dolarlık yüzen sarayı "Radiant", Bodrum'a demir attı. Mega yatı görenler gözlerini yattan alamadı. Limana gidilen yolda park halindeki 15 tankerle, 450 bin litre yakıt getirildiği 2 milyon 200 bin lira ödeneceği öğrenildi.

Dünya sıralamasında en pahalı yatlardan olan 110 metre uzunluğundaki Cayman Adaları Bayraklı "Radiant", Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir attı. Dolar milyarderi Dubai şeyh Abdulla Al Futtaim'e ait 4 katlı mega yatın değeri ise dudak uçuklattı. 580 milyon dolar değerindeki 10 kabinli 20 kişilik yatın içerisi ise mini bir saray Üzerinde bir helikopter, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, deniz altı, jetskiler ve alt kısmında ise 4 aracın sığacağı garajın bulunduğu yatı görenler şaştı kaldı.

Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt

Abdullah Al, Bodrum, Dubai, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 02:57:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dubai Şeyhi'nin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]