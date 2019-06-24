Son Dakika Haberleri: Dubai şeyhi, Twitter CEO'sunu ağırlayıp, hesap açtığını duyurdu
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Dubai şeyhi, Twitter CEO'sunu ağırlayıp, hesap açtığını duyurdu

1 saat önce

, Dubai Başkan Yardımcısı Şeyh Maktoum bin Muhammed bin Rashid Maktoum, Twitter CEO'su Jack Dorsey'i ağırladıktan sonra Twitter hesabı açtığını duyurdu.

Dubai şeyhi, Twitter CEO'sunu ağırlayıp, hesap açtığını duyurdu, System.String[]
, Dubai Başkan Yardımcısı Şeyh Maktoum bin Muhammed bin Rashid Maktoum, Twitter CEO'su Jack Dorsey'i ağırladıktan sonra Twitter hesabı açtığını duyurdu.
Dubai Başkan Yardımcısı ve Dubai Media Incorporated'in sahibi Şeyh Maktoum bin Muhammed bin Rashid Maktoum, Twitter CEO'su Jack Dorsey'i ağırladıktan sonra Twitter hesabı açtığını duyurdu.
İlk Twitter paylaşımını yapan şeyh, " Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Orta Doğu'ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'i ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca, yeni Twitter hesabımı, onun huzurunda açtığım için sevinçliyim" dedi. Şeyh, diğer paylaşımında, "Dubai ve Twitter ortak birçok yönü paylaşıyor. İkisi de insanlara açık küresel merkezler olarak durmakta, milletler arasında anlayış ve diyalog köprüleri inşa etmekte ve gençlerin enerjilerini ve yaratıcılıklarını beslemek için platformlar oluşturmaktadır" dedi.


- Bae
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:17 Kaynak: DHA
Jack Dorsey, Dubai, Twitter, Dünya
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