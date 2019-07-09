Son Dakika Haberleri: Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da

1 saat önce

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega lüks motor yatı 5 gündür Bodrum'da bulunuyor.

Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da, System.String[]
Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega lüks motor yatı 5 gündür Bodrum'da bulunuyor.
Yat, önceki günlerde Yalıkavak açıklarına demirledi. Daha sonra Bodrum koylarını dolaştıktan sonra Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Yatın cuma gününe kadar limanda misafir edileceği öğrenildi.
Üzerinde helikopter bulunan, 110 metre uzunluğundaki yatta jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, helikopter pisti ve jetskiler yer alıyor.
Alüminyum gövde yapıya sahip mega yat, büyüklüğüyle de çevredekilerin dikkatini çekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:56 Kaynak: AA
Abdullah Al, Bodrum, Dubai, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırvatistan'dan euroya geçiş adımı Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanabiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:15:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]