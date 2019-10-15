Son Dakika Haberleri: Dubai Towers yapılacaktı, park olması istendi
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Dubai Towers yapılacaktı, park olması istendi

35 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde AK Parti Grubu, Levent'te bulunan ve bir zamanlar 'Dubai Towers' gökdeleninin yapılmasının planlandığı İETT Garajı'nın bulunduğu alanının park alanına alınmasını talep etti.

Dubai Towers yapılacaktı, park olması istendi, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde AK Parti Grubu, Levent'te bulunan ve bir zamanlar 'Dubai Towers' gökdeleninin yapılmasının planlandığı İETT Garajı'nın bulunduğu alanının park alanına alınmasını talep etti.

AK Parti İBB Meclis Grubu, Şişli, Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüp ve Beşiktaş'taki bazı arazilerin, deprem toplanma alanı olarak da kullanılabilmesi için park alanına alınmasını içeren teklifi Belediye Meclis gündemine aldırttı. AK Parti'nin imar planlarında değişiklik yapılarak park alanına alınmasını istediği araziler arasında Levent'teki İETT arazisi ve Kağıthane Cendere yolu üzerindeki İETT garajı da bulunuyor.

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti grubunun İBB Meclis gündemine sunduğu teklife CHP grubu tepki gösterdi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, gündeme ek teklif yapılmasının meclisin çalışma sistemine uygun olmadığını belirtti. Balyalı, "Bu tür konuların önce gruplar arasında istişare edilmesi ve sonrasında meclise gelmesi daha doğru. Bu yüzden ret oyu vereceğiz."

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi CHP'li Sedat Özkan da 10 yıldır plan değişikliği tekliflerinin ek gündem teklifi ile gündeme alınmadığını belirterek, "Bu yöntemin teknik olarak sıkıntıları da var. Planlama Müdürlüğü'nden gerekli çalışmalar yapılarak plan değişikliğinin hazırlanması lazım." diye konuştu.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Dubai, İETT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:43 Kaynak: DHA
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