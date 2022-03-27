Dubai, Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Dubai, Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

27.03.2022 15:25
Dubai, Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde 30 Mart Çarşamba günü Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı'nın düzenleneceği belirtildi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde 30 Mart Çarşamba günü Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı'nın düzenleneceği belirtildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Dubai'de çarşamba günü düzenlenecek Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı kapsamında, müteahhitlik ve inşaat sektöründe iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), BAE'deki ilk sektör buluşmasını, "BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı" ile gerçekleştirecek.

Toplantıya, BAE'den inşaat ve gayrimenkul sektörlerinden 25 temsilci ile Türkiye'den önde gelen inşaat şirketlerini temsil eden 25 kişinin katılması bekleniyor.

WAM'a konuşan Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Hüseyin Secvani, iki ülke arasındaki ortak değerlere ve köklü kültürel bağlara vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretinin, iki ülkenin, mevcut stratejik ve ekonomik ilişkilerini sağlamlaştırmak için harcadığı çabalara katkı sağladığını kaydetti.

Haberde DEİK Başkanı Nail Olpak'ın da ortak ekonomik iş birliği fırsatları ve karşılıklı çıkarların, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkileri destekleyen bir mekanizma olduğunu kaydettiği belirtildi.

Olpak ayrıca BAE- Türkiye İş Konseyi aracılığıyla iki ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğini güçlendirmeye katkı sağlayacak daha fazla ortaklıklar kurmayı istediklerini belirtti.

DEİK'ten daha önce yapılan açıklamada, Türkiye ile BAE arasında ikili ticarette yeni bir dönemin kapısını aralayacak ticari diplomasi atağı başlatan DEİK'in, 2022 yılı içinde 4 hedef sektör ile Dubai'ye çıkarma yapacağı kaydedilmişti.

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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