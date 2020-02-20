Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nda 2 madalya

Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nın altıncı gününü Türk sporcular 2 madalyayla tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 6. Fazza Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nda milli okçular, birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Özgür Özen, Sadık Savaş ve Vedat Aksoy'dan oluşan klasik yay erkek takımı final atışlarında Moğolistan'ı 6-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Murat Turan ile Erdoğan Aygan'dan oluşan makaralı yay erkek takımı ise finalde karşılaştığı İtalya'ya 226-218 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.