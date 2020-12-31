- Dubai yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle "merhaba" dedi - Son Dakika

- Dubai yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle "merhaba" dedi

DUBAİ - Dubai, 2021'yi dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan atılan havai fişek ve ışıklandırma sistemleriyle düzenlenen gösteri ile karşıladı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının damga vurduğu 2020 yılının uğurlandığı son saatlerde tüm dünyada yeni yıl coşkusu sürüyor. Dubaililer 2021'i kutlamak için dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın çevresinde sokak ve caddeleri doldurdu. Halk, yeni yılı Burj Khalifa'dan atılan havai fişekler ve ışık gösterisi ile karşıladı. Dakikalarca süren gösteriler büyük ilgiyle takip edildi.