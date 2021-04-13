Dubai'yi karıştıran çıplak fotoğraf skandalında sular durulmuyor! Ukraynalı modelin ses kaydı gerçekleri ortaya çıktı

Dubai'de bir gökdelenin balkonunda cinsel içerikli film şirketi için çırılçıplak soyunarak poz veren 40 model ülkeyi karıştırmış, yetkililer tarafından tutuklanan modellerin sınır dışı edileceği açıklanmıştı. Dünya basınında geniş yankı uyandıran skandaldan ise yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN BASKI GÖRMÜŞLER

Ukraynalı modellerden Irina Sotulenko'nun gözaltına alınmadan önce bir ses kaydı alarak sevgilisine gönderdiği ortaya çıktı. Ses kaydında çekimlerde zorla yer aldığını iddia eden Sotulenko'nun sorumlu 41 yaşındaki Vitaly Grechin için "O yetişkin bir adam, nasıl bu kadar aptal olabilir?" dediği duyuluyor.

SEVGİLİSİ KONUŞTU: HALA HABER ALAMIYORUZ

23 yaşındaki modelin sevgilisi ise pazartesi günü sınır dışı edileceği duyurulan Sotulenko'dan hala haber alamadıklarını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Dubai'de ünlü Marina bölgesinde yapılan fotoğraf çekimi ortalığı ayağa kaldırmıştı. Balkonda yapılan çekimlerde yer alan yaklaşık 40 modelin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Görüntülerin viral olması üzerine polis harekete geçmiş, ekip ve modeller, kamu ahlakına aykırı hareket etmek suçlamasıyla tutuklanırken, sınır dışı edilecekleri açıklanmıştı.