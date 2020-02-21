Dubaili Hakan Agro Rusya’da Avustralyalı çiftçiyle üretim yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dubaili Hakan Agro Rusya’da Avustralyalı çiftçiyle üretim yapıyor - Son Dakika Ekonomi

Dubaili Hakan Agro Rusya’da Avustralyalı çiftçiyle üretim yapıyor

39 dakika önce

Dubai merkezli Hakan Agro için Türkiye'nin global arenada faaliyet yürüten en büyük şirketlerinden biri tarifi yapılabilir.

Dubaili Hakan Agro Rusya’da Avustralyalı çiftçiyle üretim yapıyor, System.String[]

Dubai merkezli Hakan Agro için Türkiye'nin global arenada faaliyet yürüten en büyük şirketlerinden biri tarifi yapılabilir. 6 milyon ton yıllık işlem hacmine sahip bir tarım şirketi olan Hakan Agro, 100'ün üzerinde ülkede ticaret yürütüyor.

Türkiye, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:59 
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