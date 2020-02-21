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Dubaili Hakan Agro Rusya’da Avustralyalı çiftçiyle üretim yapıyor
39 dakika önce
Dubai merkezli Hakan Agro için Türkiye'nin global arenada faaliyet yürüten en büyük şirketlerinden biri tarifi yapılabilir.
Dubai merkezli Hakan Agro için Türkiye'nin global arenada faaliyet yürüten en büyük şirketlerinden biri tarifi yapılabilir. 6 milyon ton yıllık işlem hacmine sahip bir tarım şirketi olan Hakan Agro, 100'ün üzerinde ülkede ticaret yürütüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:59
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