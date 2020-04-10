Dubaili iş adamından Türkiye'ye yatırım kararı - Son Dakika

Son yıllarda Türkiye'de yabancı sermayenin artmasıyla birlikte pek çok yabancı iş adamı gözlerini Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'de yatırımcıların dikkatini çeken en önemli husus da yeni projelerini Türkiye'de hayata geçiren ünlü iş adamlarının pek çoğunun başarılı olmasıdır. Dubai'nin başarılı iş adamlarından Jassem Alzaabi de Türkiye ziyaretinin ardından yeni projelerine Türkiye'de başlama kararı aldığını bildirdi.

Jassem Alzaabi Türkiye ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'yi çok beğendiğini, özellikle Antalya'nın turistik yapısını ve Doğu Akdeniz'in yaylalarını gezerken oralardan ayrılmak istemediğini, sırf bu güzellikler için bile tekrar Türkiye'ye gelebileceğini dile getirdi. Röportajının ilerleyen kısımlarında da yeni projeler planladığını ve bu projeleri Türkiye'de hayata geçirmek için önde gelen bazı Türk iş adamlarıyla görüştüğünü ifade etti.

37 yaşındaki Dubaili iş adamı bugüne kadar yaptığı işlerle ve yatırımlarla pek çok kişinin dikkatini üzerine çekmeyi başarmış ve son röportajında Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarla da sadece Türkiye'nin değil birçok ülkenin de yakından takip ettiği bir isim olmuştur. Jassem Alzaabi dünyayı esir alan korona virüsü pandemisinden kaynaklı olarak yatırım ve işlerini askıya almış ve bu virüsün kontrol altına alınmasının ardından plan ve projelerine başlayacağını dile getirmiştir. Jassem Alzaabi henüz yatırım yapacağı iş sektörünü ve iş ortaklarını açıklamadı.

(İHA)