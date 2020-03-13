Dubalar itfaiye ve sağlık ekiplerine engel oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dubalar itfaiye ve sağlık ekiplerine engel oldu - Son Dakika

Dubalar itfaiye ve sağlık ekiplerine engel oldu

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dürümcüde fritözde unutulan yağ yangına neden oldu.

Dubalar itfaiye ve sağlık ekiplerine engel oldu, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dürümcüde fritözde unutulan yağ yangına neden oldu. Dispanser sokağa girişlerin kapalı olması nedeniyle itfaiye araçları bir süre beklemek zorunda kaldı.


Olay, Dispanser Sokak Cumhuriyet Mahallesi 502 Sokak üzerinde bulunan bir dürümcüde meydana geldi. Kızartma yapmak için fritöze koyulan ve unutulan yağ bir süre sonra yanmaya başladı. Yağın yandığını fark eden çalışanlar, üzerine su döktü. Suyun dökülmesiyle bir anda parlayan alevler büyüdü. Paniğe kapılan çalışanlar işyerinde bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. İhbar üzerine Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sokak girişlerinde ki demir dubaların kilitli olması nedeniyle kısa bir süre beklemek zorunda kaldı. Kilidin açılmasıyla yangına müdahale eden ekipler alevleri söndürdü. Dürümcüde maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
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