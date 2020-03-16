Duble yolda beton mikserine çarpan araç alev alev yandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda beton mikserine çarpan araç alev alev yandı.



Olay, Adapazarı- Korucuk duble yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Korucuk istikametine doğru seyir halinde olan bir araç Camili Mahallesi mevkiinde beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olarak tamamen kullanılamaz hale gelen araçta bulunan kişilerin kendilerini son anda dışarıya atması ise olası bir facianın önüne geçti. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü.



Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA