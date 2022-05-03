Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

03.05.2022 00:05
Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu-Kaynarca D014 duble karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DZ 3190 plakalı otomobil ile 54 BK 257 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri ters döndü. Toplam 4 kişinin yaralandığı kaza için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Otomobil, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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