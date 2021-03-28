Duble yolda ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 1'i çocuk toplam 4 yaralı - Son Dakika

Duble yolda ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 1'i çocuk toplam 4 yaralı

Kavşakta meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü

SAKARYA - Sakarya Adapazarı-Kaynarca D020 duble yolunda ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 1'i çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Kavşakta meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 duble yolu Tekeler Mahallesi'nde bulunan Emirdağ Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 BF 588 plakalı Opel marka otomobil ile 54 T 0471 plakalı Hyundai marka ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar refüje çıkarak durabildi. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan M.A., E.A., A.B. ve S.Y. isimli çocuk olmak üzere toplam 4 yaralı daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen araçlar olay yerine sevk edilen çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.