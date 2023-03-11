Dubleks dairede bulunan gizli geçit jandarmayı şaşırttı - Son Dakika
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Dubleks dairede bulunan gizli geçit jandarmayı şaşırttı

11.03.2023 17:35

Dubleks dairede bulunan gizli geçit jandarmayı şaşırttı Gizli kapıdan kaçak imalathane çıktı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih mahallesinde dubleks dairede, önü dolapla kapatılan gizli kapıdan girilen bölümde, kaçak sigara imalathanesi ortaya çıktı.

Dubleks dairede bulunan gizli geçit jandarmayı şaşırttı

Gizli kapıdan kaçak imalathane çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih mahallesinde dubleks dairede, önü dolapla kapatılan gizli kapıdan girilen bölümde, kaçak sigara imalathanesi ortaya çıktı. İmalathanede, piyasa değeri 226 bin 500 lira olan 62 bin 500 makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada, Çerkezköy'ün Fatih Mahallesi'ndeki evde kaçak sigara üretilerek piyasa sürüldüğünü belirledi. E.A.'nın dubleks evine operasyon düzenleyen jandarma, önü dolapla kapatılan gizli kapıdan girilen özel bölüm olduğunu belirledi.

Gizli geçitte kaçak imalathane çıktı

Gizli bölüme girip arama yapan jandarma ekipleri, 62 bin 500 dolu ve boş makaron, 42 kilo kıyılmış tütün ve tam otomatik elektrikli makaron doldurma makinesi ele geçirdi. Piyasa değeri 226 bin 500 lira olan kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan E.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A., çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ'da dubleks daireye operasyon! Gizli geçitten sigara imalathanesi çıktı Tekirdağ'da dubleks daireye operasyon! Gizli geçitten sigara imalathanesi çıktı Afşin Belediyesinden şebeke sularına ilişkin açıklama Açıklaması Afşin Belediyesinden şebeke sularına ilişkin açıklama Açıklaması Boyabatlı 94 yaşındaki Kore gazisi defnedildi Boyabatlı 94 yaşındaki Kore gazisi defnedildi

Çerkezköy, Hisarcık, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dubleks dairede bulunan gizli geçit jandarmayı şaşırttı - Son Dakika


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