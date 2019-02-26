Son Dakika Haberleri: Dubleks Ev Yangında Kül Oldu

Dubleks Ev Yangında Kül Oldu

1 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde dubleks ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Dubleks Ev Yangında Kül Oldu, System.String[]
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde dubleks ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yeni Mahalle'de Kerim Alparslan'ın yalnız oturduğu dubleks evde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Evde yaşayanların olabileceği ihtimali üzerine olay yerinde 112 ekipleri de hazır bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Boş olduğu anlaşılan evdeki yangın 1 saatte söndürüldü. Yangında evdeki bütün odalarda bulunan eşyaların yandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Kerim Alparslan'ın ağabeyi İsmail Alparslan, Sabah erken saatlerde telefonla arandım, kardeşimin kaldığı evde yangın olduğunu öğrendim. Evde kardeşim oturuyordu. Yangının nasıl çıktığını bilemiyoruz dedi. - Gazipaşaantalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:29 Kaynak: DHA

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