Dubleks evini ipek böcekleriyle paylaşıyor - Son Dakika

Dubleks evini ipek böcekleriyle paylaşıyor

Elazığ'da ipek böceği yetiştiriciliği yapan Şule Gül, "besleme evi" olarak kullanmayı planladığı yerin depremde ağır hasar görmesi üzerine ailesinin desteğiyle yaşadıkları dubleks evde ipek böceği yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Elazığ'da ipek böceği yetiştiriciliği yapan Şule Gül, "besleme evi" olarak kullanmayı planladığı yerin depremde ağır hasar görmesi üzerine ailesinin desteğiyle yaşadıkları dubleks evde ipek böceği yetiştiriciliği yapmaya başladı.

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Akçakiraz beldesine bağlı Yenice köyünde ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki Gül, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra arkadaşının tavsiyesiyle ipek böceği yetiştiriciliğine yöneldi.

Gül, "Elazığ'da İpek Böceği Yetiştiriciliğinin ve İpekli Dokumaların Yeniden Hayata Geçirilmesi Projesi" kapsamında Kozabirlik'ten ücretsiz 100 bin ipek böceği larvası aldı.

Besleme evi olarak köydeki eski evlerini kullanmayı planlayan ancak buranın 24 Ocak'taki depremde hasar görmesi üzerine yeni yer arayışına giren Gül, yer bulamayınca yaşadıkları dubleks evin üst katında ipek böceği yetiştiriciliğine başladı.

Ancak kısa sürede çoğalan ipek böcekleri üst kata sığmayınca, Gül ailesi oturdukları evin bir odası hariç diğer tüm odaları ile mutfağı ipek böcekleriyle paylaşmaya başladı.

Gül ailesinin dut yaprağı ile besledikleri ipek böcekleri, evin odalarında, masa üstlerinde, kapı aralarında koza örüyor.


İpek böcekleri ile iç içe yaşam süren Gül ailesi, yaklaşık 5 gün sonra hasat edecekleri kozaları satarak emeklerinin sonunda iyi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.


"İlk başta tuhaf geliyordu"

Gül, AA muhabirine, ipek böceği yetiştiriciliği için eğitim aldığını, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce verilen 110 dut fidesini bahçelerine ektiklerini söyledi.

"Evde odalarımızın tamamı ipek böcekleriyle doldu. Koza yapıyorlar. Sadece bir odayı kendimize ayırdık." diyen Gül, böceklerden korkmasına ve ilk defa bu işi yapmasına rağmen başarıyla gerçekleştirdiğini aktardı.

Üniversiteden mezun olan gençlerin kendi işini kurabileceğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Aslında evde besleme düşüncesi başta bana biraz itici geldi, böceklere karşı korkum vardı, çok cazip gelmiyordu. Yaklaşık 45 gündür böceklerle iç içe yaşıyoruz. Sadece bir odada böcekler yok, bunun dışında merdiven boşlukları, mutfak, oturma odası, evin her alanında varlar. İlk başta tuhaf geliyordu sesleri ama bir süre sonra alıştık. Belki gittiklerinde kendimizi boşlukta hissedeceğiz."

Gül, hedefinin gelecek yıl için özel besleme evini kurarak, bu işten maksimum düzeyde kazanç elde etmek olduğunu ifade etti.


Anne Hatice Gül de kızı için ipek böceği yetiştiriciliğinin gelir kapısı olduğunu dile getirdi.

Eli bir iş tutsun diye kızları için evi ipek böceklerine tahsis ettiklerini aktaran anne Gül, "Kızımız isteyince onu kıramadık. Evimizi ipek böceklerine açtık. Şule'ye destek olduk. Tek odayı kendimize ayırdık ama çok mutluyuz. Bu işi başarıyla sonuna getirdik." diye konuştu.

"Terapi gibi geldiğini söyledi"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan İpek Böceği Yetiştiriciliği İcra Komitesinin başkanı Mustafa Yüce ise Elazığ Valiliği, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu, Fırat Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Kozabirlik) ortak çalışması ile hayata geçirilen proje ile ipek böceği yetiştiriciliğinin kentte 30-40 yıl sonra yeniden hayat bulduğunu aktardı.

Proje kapsamında Gül ailesi gibi 27 ailenin ipek böceği yetiştiriciliğine başladığını kaydeden Yüce, şöyle konuştu:


"Şule hanımın evinde bütün odalar ipek böceği ile dolu. Kendisiyle konuştuğum zaman son derece memnun olduğunu, bunun bir terapi gibi geldiğini, kendini rahatlattığını, ipek böceklerini sevdiğini ve koza olarak sattığında, onlardan ayrıldığında bir üzüntü duyacağını ifade ediyor. 27 ailemizden aldığımız cevapların hepsi bu şekilde. Evin her yerinde şu anda kozalar var, yavaş yavaş sonuca yaklaştık. 5-6 gün içerisinde ipek böceği yetiştiriciliği tamamen bitecek. Bu ev eski haline dönecek ve kozaların satışından ciddi bir gelir evlerine girecek."

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Koza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dubleks evini ipek böcekleriyle paylaşıyor - Son Dakika

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