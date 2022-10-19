Huawei, İrlanda'da Avrupa Bulut Hizmetleri Merkezi Kuracak - Son Dakika
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Huawei, İrlanda'da Avrupa Bulut Hizmetleri Merkezi Kuracak

19.10.2022 10:14
Huawei, İrlanda'da Avrupa Bulut Hizmetleri Merkezi Kuracak

DUBLİN, 19 Ekim (Xinhua) - Huawei tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, şirket, İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir bulut hizmetleri merkezi inşa etmek için 150 milyon euro (148 milyon ABD doları) yatırım yapacak.

DUBLİN, 19 Ekim (Xinhua) - Huawei tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, şirket, İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir bulut hizmetleri merkezi inşa etmek için 150 milyon euro (148 milyon ABD doları) yatırım yapacak. Çinli telekom devinin Avrupa'da kuracağı bu merkez türünün ilk örneği olacak.

Şirket yaptığı yazılı açıklamada, bulut merkezinin önümüzdeki beş sene içinde yerel işgücü piyasasında 200 yeni iş yaratacağını belirtti ve merkezin Avrupa genelinde bulunan müşterilere hizmet vereceğini, İrlandalı işletmelerin dünya çapında yeni pazarlara açılmasına da yardımcı olacağını belirtti.

Huawei İrlanda CEO'su Tony Yangxu, "İrlanda'yı Huawei Cloud'un dünya çapındaki dağıtımı için stratejik olarak önemli bir yer olarak görüyoruz" dedi.

Tony Yangxu, "Yeni merkez, çok sayıda İrlandalı ve Avrupalı müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş bulut hizmetlerini karşılayacak ancak özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet verecek" dedi.

Huawei İrlanda'dan yapılan açıklamada, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Girişim, Ticaret ve İstihdam Bakanı Leo Varadkar'ın bu yatırımın Huawei'nin İrlanda'ya süren bağlılığını gösterdiğini söylediği kaydedildi.

Varadkar, "Huawei, gelişen teknoloji ekosistemimizi önemli ölçüde güçlendirecek bu yatırımla İrlanda'daki hizmet portföyünü genişletiyor" ifadelerini kullandı.

Huawei İrlanda'ya göre, İrlanda'da ilk kez 2004 yılında kurulan Huawei, şu anda 3 milyondan fazla kişiye hizmet veriyor, ülkedeki 900'den fazla doğrudan ve dolaylı işi destekliyor.

Kaynak: Xinhua
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Dublin, Huawei, Güncel, Son Dakika

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