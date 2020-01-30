Dublin'den ödül - Son Dakika
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Dublin'den ödül

6 saat önce

Filmin başrol oyuncusu Onur Dikmen, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'en iyi erkek oyuncu' seçildi.

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Filmin başrol oyuncusu Onur Dikmen, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'en iyi erkek oyuncu' seçildi. "Uzun Zaman Önce", mayıs ayında gösterime girecek.

Onur Dikmen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:24 
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