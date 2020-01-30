Dublin'den ödül
6 saat önce
Filmin başrol oyuncusu Onur Dikmen, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'en iyi erkek oyuncu' seçildi.
Filmin başrol oyuncusu Onur Dikmen, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'en iyi erkek oyuncu' seçildi. "Uzun Zaman Önce", mayıs ayında gösterime girecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:24
Son Dakika Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra ayrılık kararı aldığı Murat Akıncı ile boşandı Deprem paylaşımları gündem olan Berna Laçin'in reklam anlaşması feshedildi Murat Boz'un abisi, uçakta kalp spazmı geçiren annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi Serdar Ortaç, düet yaptığı Caroline Yılmaz'a övgü yağdırdı