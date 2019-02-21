Son Dakika Haberleri: Dublin Havalimanı'nda Drone Krizi

Dublin Havalimanı'nda Drone Krizi

1 saat önce

İrlanda'nın başkenti Dublin'e hizmet veren uluslararası havalimanında drone tespit edildiği gerekçesiyle uçuşlar kısa süreli askıya alındı.

Dublin Havalimanı'nda Drone Krizi, System.String[]
İrlanda'nın başkenti Dublin'e hizmet veren uluslararası havalimanında drone tespit edildiği gerekçesiyle uçuşlar kısa süreli askıya alındı.

İrlanda'daki Dublin Havalimanı'nda drone tespit edildiği gerekçesiyle uçuşlar kısa süreli askıya alındı. Havalimanından yapılan açıklamada güvenlik nedeniyle uçuşların geçici olarak askıya alındığı duyuruldu. Havalimanı olaydan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yolcularından özür dileyerek, uçuşların yeniden başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz ay İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda da drone tespit edildiği gerekçesiyle uçuşlar askıya alınmıştı. - DUBLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:25 Kaynak: İHA

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