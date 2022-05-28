Dublin Trinity College'da "Sultan Bestekarlar" konseri düzenlendi - Son Dakika
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Dublin Trinity College'da "Sultan Bestekarlar" konseri düzenlendi

28.05.2022 16:46
Dublin Trinity College'da "Sultan Bestekarlar" konseri düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Osmanlı sultanlarının asırlar boyunca bestelediği eserler, Dublin Trinity College Edmund Burke Tiyatrosu'nda düzenlenen "Sultan Bestekarlar" konserinde yeniden seslendirildi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Osmanlı sultanlarının asırlar boyunca bestelediği eserler, Dublin Trinity College Edmund Burke Tiyatrosu'nda düzenlenen "Sultan Bestekarlar" konserinde yeniden seslendirildi.

Dublin Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) edinilen bilgiye göre, Osmanlı Klasik Müziği, günümüz ünlü müzisyenlerinin icrasıyla Dublin'de hayat bulurken Sultan Bestekarlar konseriyle dinleyiciler İrlanda'nın kadim ve yakın dostu Osmanlı İmparatorluğu sultanlarına ait makam ve tınıları keşfetme fırsatı yakaladı.

YEE Dublin'in, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde düzenlediği etkinlikte, Osmanlı dönemine ait saz eserleri ve sözlü eserler yer alırken Osmanlı sultanları ve saray bestekarlarının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konser, Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, Trinity Collegege Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Bölüm Başkanı Dr. Zuleika Rodgers ve YEE Dublin Koordinatörü Dr. Murat Şiviloğlu'nun konuşmalarının ardından Sultan 2. Bayezid'in bestelediği Neva Peşrev eseriyle başladı.

Etkinlik kapsamında, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serda Türkel Oter ile İcra Sanatları Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Kibele Kıvılcım Çiftçi, Doç. Dr. Tolga Oter ve Öğretim Görevlisi Tevfik Bilen, Osmanlı sultanları ve saray bestekarlarının eserlerini icra etti.

Usta sanatçılar, konser boyunca dinleyicilere Türk musikisinin özgün deneyimini yaşattı.

Etkinliğe, Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, Malta, Portekiz, Gürcistan ve Bulgaristan'ın Dublin büyükelçilerinin yanı sıra İrlandalı müzikseverler ve akademisyenler de katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, İrlanda, Osmanlı, Dublin, Güncel, Son Dakika

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