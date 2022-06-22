Dublörlü arazi çetesinin milyonluk vurgunu tapu personelinin dikkatiyle önlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Dublörlü arazi çetesinin milyonluk vurgunu tapu personelinin dikkatiyle önlendi

22.06.2022 12:12
Dublörlü arazi çetesinin milyonluk vurgunu tapu personelinin dikkatiyle önlendi

İZMİR'de, sahipleri yurt dışında olan kişilere ait arazileri değerinin altında ve sahte kimlik ile dublörle satmaya çalışan 2 ayrı çeteden 5 kişi polis tarafından yakalandı.

İZMİR'de, sahipleri yurt dışında olan kişilere ait arazileri değerinin altında ve sahte kimlik ile dublörle satmaya çalışan 2 ayrı çeteden 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasında, tapu dairesi personelinin dikkatinin etkili olduğu belirtildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çiğli'de bulunan ve sahipleri yurt dışında olan biri 13 milyon, diğeri 10 milyon TL değerindeki iki ayrı araziyi sahte kimlik çıkarılarak değerinin altında satılmaya çalışıldı. Çiğli Tapu Müdürlüğü ekibinin dikkatiyle bu kişiler yakalandı. İlk olay, geçen 14 Nisan'da yaşandı. Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde bulunan ve sahibi Almanya'da yaşayan bir kişiye ait 13 milyon TL değerindeki bir araziyi 1,5 milyon TL'ye sahte kimlik ve dublör kullanarak satmak isteyen 3 kişilik çete, kimlik ve imza işlemleri sırasında fark edildi. Daha önce de İstanbul Tuzla'da 10 milyon liralık bir araziyi sahte belgelerle satışını fark eden Tapu Müdürü Murat Yiğit durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine tapu müdürlüğüne gelen polis ekipleri, şüphelileri yakaladı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.K. tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İkinci olay ise 14 Haziran'da yaşandı. Yine Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne gelen ve Harmandalı'da bulunan 10 milyon TL değerindeki başka bir araziyi satmaya çalışan 2 kişi bir kez daha müdürlük personelince fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.Y. ve M.A. adlı 2 şüpheli yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.Her iki olayda da gerçek mal sahiplerinin yurt dışında oldukları ve bu arazileri satmaya kalkışan şüphelilen sahte kimlikle e-Devlet şifresi alıp internet üzerinden tapu işlemi başlattıkları öğrenildi. Araziyi satacakları kişilerle birlikte Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne gittiklerinde ise belgelere imza atarak başvuru işlemi yaptıkları aşamada, görevli memurların kimlik ve imza kontrolleri sırasında olayın ortaya çıktığı öğrenildi.'VATANDAŞIMIZ-E DEVLET ŞİFRESİNİ KİMSEYLE PAYLAŞMASIN'Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çiğli Tapu Müdürü Murat Yiğit, "Vatandaşımız-e Devlet şifresini kimseyle paylaşmasın. Çünkü bütün girişler e-Devlet üzerinden. Ayrıca taşınmazı olan vatandaşlarımız, web tabu üzerindeki telefon numaralarını güncellesin. Çünkü en ufak bir işlemde dahi, telefonunuza mesaj geliyor. Böylelikle bu tür durumları, telefonuna gelen mesajla da haberdar olabilirsiniz" dedi.

YORUMLAR
500
Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Çiğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dublörlü arazi çetesinin milyonluk vurgunu tapu personelinin dikkatiyle önlendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:19:44. #1.13#
SON DAKİKA: Dublörlü arazi çetesinin milyonluk vurgunu tapu personelinin dikkatiyle önlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement