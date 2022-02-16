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Dublörlü tapu çetesi! Başkalarına ait arsaları satıyorlar! Aralarında tapu ve emniyet müdürleri de var! - Son Dakika

Dublörlü tapu çetesi! Başkalarına ait arsaları satıyorlar! Aralarında tapu ve emniyet müdürleri de var!

16.02.2022 08:40
Dublörlü tapu çetesi! Başkalarına ait arsaları satıyorlar! Aralarında tapu ve emniyet müdürleri de var!

İstanbul merkezli 4 ilde dublörlü tapu çetesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Aralarında tapu müdürü ve emniyet müdürünün de bulunduğu 15 kişi yakalandı. Başkalarına ait 200 milyon liralık arsayı çalan çetenin çalışma yöntemi ise 'pes' dedirtti.

İstanbul merkezli 4 ilde dublörlü tapu çetesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Başkalarına ait 200 milyon liralık arsayı satan çetenin 'uyuyan tapu sistemi' kullandıkları belirlendi.

BAŞKALARINA AİT ARSAYI SATARKEN YAKALANDILAR

İstanbul merkezli 4 ilde dublörlü tapu çetesine düzenlenen operasyonda aralarında tapu müdürü ve emniyet müdürünün de olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Dublör kullanıp tapu dairesinde başkasına ait 200 milyon liralık arsayı 20 milyon liraya satarken suçüstü yakalandı.

ESKİ TAPULARI KULLANIYORLAR

Dolandırıcıların kullandığı 'uyuyan tapu' sisteminin ayrıntılarını CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında aktardı:

"Profesyonel bir dolandırıcılık çetesi bu. Sistemdeki hatadan faydalandılar. 1950 ve 1970 yıllarındaki tapuların oradaki kimlik kayıtlarında fotoğraflı bir kaydı yok. Dolandırıcılar bunu fark ediyor. Buna uyuyan tapu diyorlar. Vergi ödemesi yapılmamış, sahibinin ilgilenmediği tapuları tespit ediyorlar. Sonra bir sahte kimlik çıkarıyorlar. Daha sonra anlaşmalı oldukları bir notere gidiyorlar. Bu noterden bir satış vekaletnamesi çıkıyorlar. Daha sonra gidiyorlar o kişi adına hat alıyorlar. Bu telefonu ilgili kişinin e-devlet'ine kaydediyorlar. Satış işlemleri artık online yapılıyor. Başvuruyorsunuz, telefonunuza şifre geliyor. Ona göre satış yapıyorsunuz. Bütün sistemi harfiyen yapıyorlar. Ancak dolandırıcılık çetesi üyeleri onları takip eden polisi fark edemiyor ve suçüstü yakalanıyor."

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Dolandırıcılık, Dolandırıcı, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dublörlü tapu çetesi! Başkalarına ait arsaları satıyorlar! Aralarında tapu ve emniyet müdürleri de var! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dublörlü tapu çetesi! Başkalarına ait arsaları satıyorlar! Aralarında tapu ve emniyet müdürleri de var! - Son Dakika
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