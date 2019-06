Duchenne kas hastası Ayaz Can: "Cumhurbaşkanım ben yürümek istiyorum, tedavi merkezi istiyoruz"MUĞLA - Marmaris 'te yaşayan Duchenne kas hastası olan 8 yaşındaki Ayaz Can Uyar, kendi hastalıklarına yönelik tedavi merkezi yapılmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a seslenen Ayaz Can, "Cumhurbaşkanım ben yürümek istiyorum, tedavi merkezi istiyoruz." dedi.Duchenne kas hastası çocuklar ve aileleri, kısa sürede tedavi olunabilmesi için tedavi merkezi istiyor. Türkiye 'de 5 bin DMD kas hastası çocuk bulunuyor. Bu hastalardan biri de Marmaris'te yaşayan ikinci sınıf öğrencisi Ayaz Can Uyar. Hastalığından dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ayaz Can, öğrenim gördüğü okulu Şehit Ahmet Benler İlkokulu'na annesi ve babasının yardımıyla geliyor. Öğretmenlerinden ve arkadaşlarından büyük destek gören Ayaz Can için okulda, geçtiğimiz günlerde "Yürüyüşle Farkındalık Etkinliği" düzenlendi. Etkinliği düzenleyen okul çalışanlarına Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği tarafında plaket verildi. Plaketi, okul idarecilerine dernek adına Ayaz Can Uyar verdi.Okul bahçesinde gerçekleşen tören sonrası konuşan Ayaz Can Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'dan yardım istedi, "Cumhurbaşkanım ben yürümek istiyorum, bir de tedavi merkezi istiyoruz." dedi."Birçok çocuğumuzu da bu hastalık neticesinde kaybettik"Kas hastası çocuklara özel bir tedavi merkezinin yapılmasını isteyen DMD Türkiye Marmaris Temsilcisi ve Ayaz Can'ın babası Şeref Uyar, "Oğlumuz Ayaz Can sekiz yaşında. Ayaz Can çok şanslı çünkü birçok okulda yürüyüş rampaları yok. Çocuklarımız zemin katta okuyamıyor çocuklarımız, daha yüksek katlara çıkmak zorunda çocuklarımız. Bu hastaların bir göstergesi de merdiven çıkamıyorlar. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Ayaz Can gibi olup da merdiven çıkamayan çocuklarımız için alt kat sınıflar istiyoruz. Okullarımızda engelli tuvaleti istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanlığı'ndan da talebimiz şudur ki bu çocuklar için sağlık merkezleri açılsın. Bu çocuklar bir an önce tedavilerini olsun. Ülkemizde 5 bin kas hastası çocuğumuz var. Bu çocukların tedavi edilip bir an önce yürümesini istiyoruz. Bu çocuklar artık yürüyebilsin, koşabilsin. Bu çocukların artık koşması için birileri umut olsun, umudumuza destek olsunlar. Kas hastalarının bakımı çok zor. İleriki evrelerde yatağa bağlanıyorlar. Birçok çocuğumuzu da bu hastalık neticesinde kaybettik. Şimdi ilaçlarla beraber yaşam süreleri biraz uzatıldı. " dedi.Kas hastası çocukların bakıma muhtaç olduğunu belirten anne Hüsniye Uyar ise, " Okulda akşama kadar birlikte bekliyoruz, evde de aynı şekilde. Sayın Cumhurbaşkanımızdan hastalık için hastane istiyoruz." dedi.Duchenne Musküler Distrofi nedir?Sadece erkek çocuklarında görülen, temel protein eksikliği sebebiyle sürekli kasların erimesi ile mücadele edilen en çok görülen kas hastalıklarındandır.