Duda, Polonyalı yargıçları denetleyecek disiplin kurulunu kaldıran yasa değişikliğini onayladı - Son Dakika
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Duda, Polonyalı yargıçları denetleyecek disiplin kurulunu kaldıran yasa değişikliğini onayladı

14.06.2022 17:29
Duda, Polonyalı yargıçları denetleyecek disiplin kurulunu kaldıran yasa değişikliğini onayladı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkede yargıçları denetleyecek disiplin kurulunu kaldıran yasa değişikliğini imzaladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkede yargıçları denetleyecek disiplin kurulunu kaldıran yasa değişikliğini imzaladı.

Duda'nın, yargıçları denetleyecek disiplin kurulunun kaldırılarak, yerine yeni bir hesap verebilirlik panelinin getirilmesini öngören değişikliği dün geç saatlerde onayladığı bildirildi.

Polonya hükümeti, bu değişiklikle, AB'nin Polonya'nın yargı üzerindeki siyasi kontrolü nedeniyle dondurduğu milyarlarca avroluk Kovid-19 salgını fonlarını serbest bırakmasını ümit ediyor.

Polonya, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyordu. AB, Polonya hükümetini özellikle yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurmak, bu yolla yargıçları etki altında bırakmak ve yargının bağımsızlığına zarar vermekle suçluyordu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için hazırlanan kurtarma programı geçen hafta onaylanan Polonya'ya, yargıda beklenen düzenlemeleri gerçekleştirmeden fon kapsamında ödeme yapmayacaklarını bildirmişti.

Polonya'nın özellikle yargıdaki uygulamalarından rahatsızlığını belirten ve kurtarma fonunun onaylanmasına karşı çıkan milletvekillerine seslenen Ursula von der Leyen, Polonya'nın, üç taahhüdünü yerine getirene kadar kurtarma fonundan pay alamayacağını vurgulamıştı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Polonya, Duda, Güncel, Son Dakika

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