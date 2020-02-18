Dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı - Son Dakika

Dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı

7 saat önce

İstanbul'da 24 yaşındaki tekstil tasarımcısı genç kız sosyal medya üzerinden bulduğu bir estetik doktoruna gidip dudaklarına dolgu yaptırdı.

Dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı, System.String[]

İstanbul'da 24 yaşındaki tekstil tasarımcısı genç kız sosyal medya üzerinden bulduğu bir estetik doktoruna gidip dudaklarına dolgu yaptırdı. Ancak kısa bir süre sonra dudak reaksiyon vererek iltihaplanıp şişmeye başladı. Mağdur olan genç kız 250 bin TL'lik dava açarak doktordan şikayetçi oldu.


İstanbul'da tekstil tasarımcısı Ece Deniz (24), 2017 yılında sosyal medya üzerinden bulduğu Nişantaşı'nda bulunan lüks bir estetik merkezine giderek dudağına dolgu enjeksiyonu yaptırdı. Estetik doktoru Mehmet K. tarafından yapılan işlem 3 ay sonra tekrarlandı. Ancak bir süre sonra Deniz'in dudağı iltihaplanıp şişti. Dudağında meydana gelen reaksiyonların ardından Deniz tekrar doktora giderek çözüm bulmasını istedi. Doktor Mehmet K. ise antibiyotik tedavisine başlamasını gerektiğini söyleyip dudağındaki dolgunun eritilmesi için başka bir işlemde bulundu. Ancak yapılan tüm tedavilere karşılık alamayan Ece Deniz, çareyi mahkemeye başvurarak buldu.


Avukat Melda Merve Çakır aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na doktor hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 250 bin TL'lik manevi dava açılan doktor ise M.K yapılan işlemi kabul etmesine rağmen suçun kendisinde olmadığını savundu. Vücudun bazen değişik reaksiyonlar verilebileceğini ifade eden estetik doktoru mahkemeden çıkacak kararı beklediğini belirtti.


"Sosyal medyadan buldum"


Operasyonu yapan doktordan şikayetçi olan Deniz, "Ben sosyal medyadan görüp çok fazla araştırmadan bu merkeze gittim. Ünlülerin gittiği ve çok takipçisi olduğu için çok araştırma gereği duymadım. Ancak işlem sonrası dudaklarım şişti ve insan içine çıkamaz hale geldim. Doktora gittiğim zaman alerjik diyerek başka işlem yaptı ve ilaç verip gönderdi" dedi.


"Pişmanım çok araştırmadım"


Doktorun uyguladığı tedavi yönetimin de etkisi olmadığını söyleyen Deniz,"5 kutu ilaç verdi onları içtim ancak sonuç vermedi. Dudağıma dolgu sökücü enjekte etti ondan da fayda göremedik. Sıcak ve soğuk bir şey yiyemiyorum. Sürekli şişiyor ve iltihaplanıyor. Gündelik hayatım çok etkilendi. Pişmanım ben de çok araştırmadım; ancak yaşadıklarım kolay değil. Bende soluğu avukatımın yanında aldım. Maddi ve manevi tazminat davası açılmasını istedim. Bundan sonra mahkemenin vereceği kararı bekleyeceğim" dedi.


"250 bin TL'lik dudak davası"


Yaşanılan olaylardan sonra maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Ece Deniz, Avukat Çakır aracılığıyla dava açtı. Dava dilekçesinde "Müştekinin tedavi sürecinde yüzünde kalıcı hasar oluşacağı ya da duyularının işlevinin sürekli zayıflamasına sebep olacağı da uzman doktorlar tarafından sabit görülmüştür. Şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz" denildi.


Avukat Çakır ayrıca, 250 bin TL manevi tazminat talebinde bulunduğunu ifade etti. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Universidad - Colo Colo maçında Matias Dituro'nun hareketi sosyal medyayı salladı
Gezi davasındaki beraat kararına Mustafa Varank'tan sert tepki: Apaçık bir ihanettir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala için verilen beraat kararına itiraz edecek Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:14:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]