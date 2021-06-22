Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek

GİZLİ SEYAHAT PLANI

İngiliz ve ABD basınına yansıyan ama kaynağı gizli tutulan bu iddiaya göre, Prens William ile eşi Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle ile görüşmek ve aralarındaki gerilimi azaltmak için ABD'ye 'gizli" bir seyahat planlıyor.

ÇOCUKLAR DA GİDECEK İDDİASI

Harry ile Meghan'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet 'Lili' Diana'yı da görmeyi amaçlayan çiftin bu geziye çocukları George, Charlotte ve Louis'i de götüreceği öne sürülenler arasında.

"LILI İLE TANIŞMAK İÇİN"

US Weekly'ye konuşan bir kaynak "William ve Kate, Lili ile tanışmak ve Harry ile Meghan'ı evlerinde görmek istiyor" sözleriyle iddiasını sürdürdü. Aynı kaynak, William'ın, kardeşi Harry ile konuşmak istediğini de belirtti. Bir başka kaynak da bu ziyaretin gizli tutulacağını ve hiçbir ayrıntısının kamuoyuyla paylaşılmayacağını ileri sürdü.

'ONLARI PLAJDA KUMDAN KALELER YAPARKEN GÖRMEYECEĞİZ'

William ile Kate'in, ABD'ye Harry ile Meghan'ı ziyarete gideceğini ileri süren kaynak "Bu geziyle ilgili hiçbir 'tantana' olmayacak. Yani onları Santa Barbara plajında gezinirken ya da çocukları kumdan kaleler yaparken gösteren fotoğraflar olmayacak" diye konuştu.

TÖRENE YALNIZ KATILACAK

Prens Harry'nin 1 Temmuz'da annesi Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum günü nedeniyle Londra'da yapılacak olan büst açılış törenine katılması bekleniyor. Basına yansıyanlara göre, yeni doğum yapan Meghan Markle bu geziye katılmayacak. Bu konuda da Markle'ın, kocasını yalnız bırakmamak için açılışa Londra'ya gideceği öne sürülmüş, fakat sonra bu yalanlanmıştı. Prens Harry'nin açılış için Londra'ya seyahat edeceği, bu sırada da kuzeni Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank ile birlikte kalacağı iddiaları da ortaya atıldı.

PEK İNANDIRICI BULUNMADI

Bu arada William ile Kate'in çocuklarını da alıp ABD'ye gideceği iddialarının gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını savunanlar da var. Bunlara göre İngiliz kraliyet ailesi böyle bir ziyarete asla izin vermez. İkincisi ise eğer Prens William ile Kate Middleton'ın böyle bir planı varsa ile bu kelimenin tam anlamıyla "ateşle oynamak." Çünkü bu görüşü savunanlar Prens Harry ile Meghan Markle'ın aile üyelerine hiçbir saygısı kalmadığını düşünüyor.

EVLİLİK KARARI ARALARINI AÇTI

Prens Charles ile Diana Spencer'ın evliliğinden dünyaya gelen William ile Harry, hayatlarının büyük bölümünü birbirleriyle omuz omuza geçirdi. Özellikle de annelerinin ölümünden sonra iki kardeş birbirine çok yakındı. Fakat Harry, Meghan Markle ile evlenmeye karar verdiğini açıkladığında William'ın onu "acele etme" diye uyarması gerilimin fitilini ateşledi.

UÇURUM DERİNLEŞTİ

Prens Harry ile Meghan Markle'ın evlenmesinin ardından da gerilim tırmandı. Önce sosyal medya hesapları ayrıldı, ardından da işler Harry ile Meghan'ın ABD'ye taşınmasına kadar uzandı. Harry ile Meghan'ın Oprah Winfrey röportajında sarf ettiği sözler de uçurumu giderek derinleştirdi.

AİLESİNİ IRKÇILIKLA SUÇLADI

Harry'nin ailesini 'ırkçılıkla' suçladığı o röportajın ardından iki kardeş ilk kez dedeleri Prens Philip'in cenaze töreninde yan yana geldi. Tören sonrası yürürken yaptıkları kısa bir sohbet dışında da aralarında hiçbir iletişim gerçekleşmedi. En azından kamuoyunun görebildiği ortamda. Fakat haberler de William ile Harry'nin törenden önce de sonra da uzun bir konuşma yapmadığı yönünde.