Üye Girişi
Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek - Son Dakika

Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek

22.06.2021 14:23
Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek, System.String[]

GİZLİ SEYAHAT PLANIİngiliz ve ABD basınına yansıyan ama kaynağı gizli tutulan bu iddiaya göre, Prens William ile eşi Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle ile görüşmek ve aralarındaki gerilimi azaltmak için ABD'ye 'gizli" bir seyahat planlıyor.

Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek
GİZLİ SEYAHAT PLANI

İngiliz ve ABD basınına yansıyan ama kaynağı gizli tutulan bu iddiaya göre, Prens William ile eşi Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle ile görüşmek ve aralarındaki gerilimi azaltmak için ABD'ye 'gizli" bir seyahat planlıyor.

Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek
ÇOCUKLAR DA GİDECEK İDDİASI

Harry ile Meghan'ın yeni dünyaya gelen kızı Lilibet 'Lili' Diana'yı da görmeyi amaçlayan çiftin bu geziye çocukları George, Charlotte ve Louis'i de götüreceği öne sürülenler arasında.

Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek
"LILI İLE TANIŞMAK İÇİN"

US Weekly'ye konuşan bir kaynak "William ve Kate, Lili ile tanışmak ve Harry ile Meghan'ı evlerinde görmek istiyor" sözleriyle iddiasını sürdürdü. Aynı kaynak, William'ın, kardeşi Harry ile konuşmak istediğini de belirtti. Bir başka kaynak da bu ziyaretin gizli tutulacağını ve hiçbir ayrıntısının kamuoyuyla paylaşılmayacağını ileri sürdü.

Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek

'ONLARI PLAJDA KUMDAN KALELER YAPARKEN GÖRMEYECEĞİZ'

William ile Kate'in, ABD'ye Harry ile Meghan'ı ziyarete gideceğini ileri süren kaynak "Bu geziyle ilgili hiçbir 'tantana' olmayacak. Yani onları Santa Barbara plajında gezinirken ya da çocukları kumdan kaleler yaparken gösteren fotoğraflar olmayacak" diye konuştu.

Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek
TÖRENE YALNIZ KATILACAK

Prens Harry'nin 1 Temmuz'da annesi Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum günü nedeniyle Londra'da yapılacak olan büst açılış törenine katılması bekleniyor. Basına yansıyanlara göre, yeni doğum yapan Meghan Markle bu geziye katılmayacak. Bu konuda da Markle'ın, kocasını yalnız bırakmamak için açılışa Londra'ya gideceği öne sürülmüş, fakat sonra bu yalanlanmıştı. Prens Harry'nin açılış için Londra'ya seyahat edeceği, bu sırada da kuzeni Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank ile birlikte kalacağı iddiaları da ortaya atıldı.

Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek
PEK İNANDIRICI BULUNMADI

Bu arada William ile Kate'in çocuklarını da alıp ABD'ye gideceği iddialarının gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını savunanlar da var. Bunlara göre İngiliz kraliyet ailesi böyle bir ziyarete asla izin vermez. İkincisi ise eğer Prens William ile Kate Middleton'ın böyle bir planı varsa ile bu kelimenin tam anlamıyla "ateşle oynamak." Çünkü bu görüşü savunanlar Prens Harry ile Meghan Markle'ın aile üyelerine hiçbir saygısı kalmadığını düşünüyor.

Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek
EVLİLİK KARARI ARALARINI AÇTI

Prens Charles ile Diana Spencer'ın evliliğinden dünyaya gelen William ile Harry, hayatlarının büyük bölümünü birbirleriyle omuz omuza geçirdi. Özellikle de annelerinin ölümünden sonra iki kardeş birbirine çok yakındı. Fakat Harry, Meghan Markle ile evlenmeye karar verdiğini açıkladığında William'ın onu "acele etme" diye uyarması gerilimin fitilini ateşledi.

Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek
UÇURUM DERİNLEŞTİ

Prens Harry ile Meghan Markle'ın evlenmesinin ardından da gerilim tırmandı. Önce sosyal medya hesapları ayrıldı, ardından da işler Harry ile Meghan'ın ABD'ye taşınmasına kadar uzandı. Harry ile Meghan'ın Oprah Winfrey röportajında sarf ettiği sözler de uçurumu giderek derinleştirdi.

Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek
AİLESİNİ IRKÇILIKLA SUÇLADI

Harry'nin ailesini 'ırkçılıkla' suçladığı o röportajın ardından iki kardeş ilk kez dedeleri Prens Philip'in cenaze töreninde yan yana geldi. Tören sonrası yürürken yaptıkları kısa bir sohbet dışında da aralarında hiçbir iletişim gerçekleşmedi. En azından kamuoyunun görebildiği ortamda. Fakat haberler de William ile Harry'nin törenden önce de sonra da uzun bir konuşma yapmadığı yönünde.

Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek

Tam Gemi Şok Denemeleri, Prens William, Meghan Markle, Prens Harry, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak 14:40 KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın 14:24 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? 14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi 13:55 Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş 13:24 Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim 12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine 12:11 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!

Son Dakika Haberleri
14:36 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle
14:23 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
14:22 Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi
13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
13:33 Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış         
14:42
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi         
14:23
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi         
13:34
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı         
12:29
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 14:48:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dudak uçuklatan iddia: Karısını ve çocuklarını alıp ABD'ye gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement