Dudak Yarasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Dudak Yarası Nedenleri ve Tedavisi

Dudak yarası en sık görülen deri hastalıklarından bir tanesidir. Dudak en hassas olan organlarımızdan bir tanesidir. Dolayısıyla kolayca yara oluşumu gözlemlenebilir.

Dudak Yarasına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Karbonat

Dudak yarası deyince akla ilk gelen doğal tedavi metotları arasında karbonat gelmektedir. Karbonat ile birlikte dudak yaranızı önemli ölçüde geçirebilirsiniz. İlk olarak karbonatı su ile birlikte karıştırın. Belirli bir müddet karıştırdıktan sonra macun kıvamına gelince karbonatı dudağınıza sürebilirsiniz. Karbonat tedavisini günde iki defa olmak üzere yapabilirsiniz. Kısa süre içerisinde dudak yarası şikayetlerinizden kurtulacaksınız.

2) Limon

Dudak yarasına iyi gelen doğal tedavi metotları arasında limon gelmektedir. Limon ağız ve dudak yaralarının hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Bundan dolayı limon sıklıkla tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yerini almıştır. Limon doğal olarak asitli bir yapıya sahiptir. Asitli yapısı ile birlikte doğrudan yaralara etki eder. Limon suyunu günde üç defa olmak üzer dudağınıza sürerek kısa süre içerisinde dudak yaralarınızdan kurtulmanız mümkündür. Limon suyunu ağız yaraları için de ağız gargarası yapacak şekilde kullanabilirsiniz.

3) Şeker

Dudak yarasına şeker de oldukça iyi gelmektedir. Düzenli olarak şeker ile birlikte dudağınıza çıkan yaraları doğal yollardan tedavi edebilirsiniz. Dudak yaraları için toz şekeri bekleterek doğal bir peeling yöntemini tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bir müddet dudak yaralarınızın üstünde şekeri bekletin. Başta bu biraz acı verebilir. Eğer acıya dayanamayacak durumda iseniz şekeri bal ile de karıştırarak o şekilde dudak yaralarınıza sürebilirsiniz.

4) Vazelin

Dudak yaraları için uzman doktorlar tarafından tercih edilen bir diğer yöntem ise vazelindir. Vazelini dudak çevresine ve ağız bölgesine sürebilirsiniz. Bu şekilde pratik bir doğal tedavi yöntemi geliştirmiş olursunuz. Vazelin ile birlikte ağız sağlığınızı da iyi edebilirsiniz. Vazelininizi dudağınıza sürerek yaklaşık olarak 15 - 20 dakika kadar bekleyin. Bu şekilde masaj yaparak dudak yaralarınızı geçirebilirsiniz.

Dudak Yarası Nedenleri

Dudak yarası nedenleri oldukça fazladır. Öncelikle yaranın nedeninin tespit edilmesi gerekir. Dudak yarası nedenlerini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz;

1) Ağızdan Nefes Almak

Eğer sık sık ağzınızdan nefes alıyorsanız, geceleri uyurken ağzınız açık kalıyorsa dudak yaranız ortaya çıkabilir. Ağızdan nefes almanın doğal bir sonucu olarak dudak yaraları ortaya çıkmaktadır.

2) Vitamin Eksikliği

Yeterli derecede vitamin almamak vücutta önemli belirtileri ortaya çıkarabilir. Bunun bir diğer belirtisi de dudak yarası olur. Uzun süreli vitaminden mahrum kalmanın sonucunda dudak yaraları ortaya çıkar. Dudak yaraları vitamin eksikliğine bağlı olarak daha şiddetli bir hal alabilir.

3) Alerji

Bazı alerjik etmenler sonucunda da yine dudak yaraları ortaya çıkmaktadır. Özellikle sonbahar da ya da ilkbahar da ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar sonucunda dudak yaraları da ortaya çıkmaktadır.

Dudak Yaraları Tedavisi

Dudak yaraları tedavisinde doktor tarafından dudak kremi verilmektedir. Aynı zamanda dudak yaralarına iyi gelen bir takım merhemler de yer almaktadır. Dudak yaraları için düzenli bir şekilde bu merhemleri kullanarak kısa süre içerisinde dudak yaralarından kurtularak daha sağlıklı dudaklara sahip olacaksınız.