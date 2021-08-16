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Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ - Son Dakika

Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ

16.08.2021 12:18

Son dakika gelişmesine göre KONYA'nın Kulu ilçesinde çoğunluğu flamingo olmak üzere yaklaşık 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün büyük bir bölümü kuruduğu için kuş ölümleri görülmeye başlandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde çoğunluğu flamingo olmak üzere yaklaşık 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün büyük bir bölümü kuruduğu için kuş ölümleri görülmeye başlandı. 100'e yakın yavru martı ölürken, flamingo dışındaki diğer kuş türleri de üreme alanlarını terk etti. Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Uludağ (75), ' Burada 180 kuş türü vardı. Şu an sadece flamingo ve angut görüyoruz, diğer türler yok. Kuraklık nedeniyle şimdi 100'den fazla kuşun öldüğünü görüyoruz. Acil bir çare bulmamız lazım." dedi.

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor. 'Flamingo cenneti' olarak bilinen Düden Gölü'nün büyük bir bölümü, bilinçsiz yer altı sulama ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu. İlçenin atık suyuyla can bulmaya çalışan gölde kuş ölümleri de görülmeye başlandı. Şu an sadece diğer yıllara oranla sayısı da az olan flamingoların olduğu gölde, diğer kuş türleri göç ederken, 100'e yakın yavru martı öldü. Kuşların yuvaları ise boş kaldı.

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Uludağ, 50 yıl önce göldeki su seviyesinin bir insanın bel hizasında olduğunu ve o dönem yürüyerek kuşların üreme alanı olan ve halk tarafından 'Yassı Ada' olarak adlandırılan adaya kadar gidebildiklerini hatırlattı. Şu an kuraklık nedeniyle kuşların üreme alanı olan adaların boş olduğunu belirten Uludağ, şunları söyledi

"50 yıl önce su çoktu. Ama şu anki kuraklık çok kötü oldu. Ben bu yaşıma kadar bu seviyede kuraklık görmedim. Burada 180 kuş türü vardı. Şu an sadece flamingo ve angut görüyoruz. Diğer türler yok. Kuraklık nedeniyle şimdi 100'den fazla kuşun öldüğünü görüyoruz. Acil bir çare bulmamız lazım. Yakınımızda Kızılırmak Nehri var. Kızılırmak'tan su getirilerek göllerimiz kurtulabilir."

Kuş ölümlerini görmek istemediklerini dile getiren Uludağ, "Tuz Gölü'nde ölen flamingo yavruları içimizi acıttı, onlar susuzluğa dayanamazlar, şimdide Düden Gölümüzde hasıl oldu. Su israfın önüne geçmemiz lazım. Çiftçilerimiz artık vahşi sulamayı bırakması lazım. Bölgemiz kuru tarıma yönlendirilmesi gerekmektedir. Ev hanımlarının su harcamalarına dikkat etmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ
Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ

Düden Gölü, Uludağ, Kulu, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... DÜDEN GÖLÜ'NDE YAVRU MARTI ÖLÜMÜ - Son Dakika


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