Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen - Son Dakika
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Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen

25.06.2022 11:21

Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen Konya'da bulunan Düden Gölü'ndeki allı turnalar görsel şölen oluşturdu.

Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen

KONYA - Konya'da bulunan Düden Gölü'ndeki allı turnalar görsel şölen oluşturdu.

Konya'nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, yüzlerce çeşit kuşa konaklama, barınma ve ev sahipliği yapan, 1992 yılında da sit alanı olarak korunmaya başlanan 860 kilometrekare alana sahip kuş cenneti Düden Gölü'nde yoğun yağışlı geçen kış mevsiminin ardından su seviyesi yükseldi. Kuşların yaşam alanı olan Düden Gölü'ne gelen flamingolar da havadan görüntülendi. Allı turnaların Düden Gölü üzerindeki görüntüleri adeta görsel şölen oluşturdu.

Düden Gölü, allı turna, kılıçgaga, Macar ördeği, büyük cılıbıt, dikkuyruk, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi yüzlerce kuş türünü barındırıyor.

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Kaynak: İHA

Düden Gölü, Konya, Kulu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen - Son Dakika
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