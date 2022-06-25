Düden Gölü'ndeki allı turnalardan görsel şölen

Bir taraf küle döndü, diğer taraf yemyeşil! Yıllardır uygulanan yöntem yine işe yaradı

Konya'nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, yüzlerce çeşit kuşa konaklama, barınma ve ev sahipliği yapan, 1992 yılında da sit alanı olarak korunmaya başlanan 860 kilometrekare alana sahip kuş cenneti Düden Gölü'nde yoğun yağışlı geçen kış mevsiminin ardından su seviyesi yükseldi. Kuşların yaşam alanı olan Düden Gölü'ne gelen flamingolar da havadan görüntülendi. Allı turnaların Düden Gölü üzerindeki görüntüleri adeta görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İHA

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