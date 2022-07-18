Son dakika haberleri! DÜDEN GÖLÜ'NDEKİ MARTI ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! DÜDEN GÖLÜ'NDEKİ MARTI ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

18.07.2022 21:13

Gelen son dakika haberine göre KONYA'nın Kulu ilçesinde, 'flamingo cenneti' olarak bilinen Düden Gölü'nde çok sayıda martı öldü.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, 'flamingo cenneti' olarak bilinen Düden Gölü'nde çok sayıda martı öldü. Kuş ölümlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük dereler ile ilçenin arıtma tesisinden akan sularla besleniyor.

Düden Gölü'nde yaşayan kuş türlerinden çok sayıda martının son günlerde öldüğü tespit edildi. Kuş ölümlerinin bazılarının gölü besleyen, ilçenin arıtma tesisinden akan su kanalı civarında olduğu gözlendi. Ölümlerle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı öğrenildi.

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Son dakika haberi | Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor Son dakika haberi | Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor Konya'nın Kulu İlçesinde Toplu Martı Ölümleri Görüldü Konya'nın Kulu İlçesinde Toplu Martı Ölümleri Görüldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! DÜDEN GÖLÜ'NDEKİ MARTI ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! DÜDEN GÖLÜ'NDEKİ MARTI ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI - Son Dakika
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